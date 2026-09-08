Tutto pronto ad Acqui Terme per l’attesa quarta edizione della Festa dello Sport. La manifestazione si preannuncia ricca di appuntamenti e prenderà il via mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 20:45, nella prestigiosa cornice del Teatro Ariston. La serata inaugurale sarà interamente dedicata alla celebrazione pubblica degli atleti acquesi e delle realtà locali che si sono maggiormente distinte per i brillanti risultati ottenuti nel corso dell’ultima stagione.

La notte delle stelle all’Ariston

L’evento al Teatro Ariston mira ad andare oltre il semplice risultato agonistico, mettendo in luce l’impegno costante, i sacrifici e la tenacia che permettono a uno sportivo di raggiungere i propri obiettivi, spesso supportato dalla fondamentale rete di famiglie, tecnici e società.

Tra le eccellenze del territorio che verranno premiate e applaudite durante la serata, spiccano nomi di assoluto rilievo:

David Ferko: pugile professionista.

pugile professionista. Andrea Gilardi: pilota automobilistico e due volte campione mondiale juniores di karting.

pilota automobilistico e due volte campione mondiale juniores di karting. Squadra Padel 22 Alessandria: formazione recentemente promossa nella prestigiosa Serie A.

A condurre e scandire i ritmi della serata saranno Mimma Caligaris e Massimo Prosperi, due noti giornalisti sportivi che guideranno il pubblico attraverso i vari momenti della premiazione e i racconti dei protagonisti.

“Premiare chi si è distinto nello sport significa riconoscere il risultato, ma soprattutto il percorso che lo ha reso possibile”, ha voluto sottolineare il Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini. Il primo cittadino ha poi ribadito il ruolo sociale dell’iniziativa: “Con questa quarta edizione vogliamo ribadire che Acqui Terme considera lo sport una componente fondamentale della vita della comunità e un investimento sui giovani e sul futuro del territorio. La serata al Teatro Ariston sarà soprattutto un momento di orgoglio collettivo”.

Lo sport entra nelle scuole

La serata di gala fungerà da apripista per la seconda fase della Festa dello Sport, incentrata sulla promozione e sulla divulgazione dell’attività fisica tra i più giovani. Nelle giornate successive, infatti, le varie associazioni sportive locali avranno l’opportunità di farsi conoscere direttamente dagli studenti.

Questa vera e propria vetrina dedicata agli istituti cittadini e dei comuni limitrofi si articolerà in due mattinate, previste dalle ore 8:00 alle ore 13:00:

Lunedì 21 settembre: in Piazza Addolorata.

in Piazza Addolorata. Martedì 22 settembre: presso il Palazzetto dello Sport all’interno del Centro Sportivo di Mombarone (spostamento in sede coperta dovuto a lavori nelle aree esterne).

A illustrare gli obiettivi di questa seconda fase è intervenuta l’Assessore allo Sport, Rossana Benazzo: “Portare lo sport nelle scuole significa offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere da vicino le associazioni e le discipline presenti sul nostro territorio”. L’Assessore ha poi voluto ricordare la profonda valenza formativa dell’attività fisica: “Lo sport trasmette valori fondamentali: impegno, rispetto, disciplina, inclusione, capacità di stare in squadra, di affrontare una sconfitta e di trasformarla in una nuova motivazione. Sono valori che vanno ben oltre il campo di gioco”.

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