Due giorni dedicati alla danza contemporanea di storiche compagnie italiane con la rassegna DIFFUSA 2026, giunta alla sua terza edizione. Sabato 26 settembre l’Area Archeologica di Libarna a Serravalle Scrivia ospiterà le microdanze del Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, mentre domenica 27 settembre i Giardini di Piazza Spinola a Pasturana accoglieranno la Compagnia EgriBiancoDanza.

Le microdanze all’Area Archeologica di Libarna

Sabato 26 settembre, la prestigiosa Area Archeologica di Libarna ospiterà la celebre compagnia CCN/Aterballetto con MicroDanze, inserite all’interno di una visita guidata proposta in tre repliche (alle ore 15:30, 16:30 e 17:30). L’evento rientra nelle Giornate Europee del Patrimonio 2026, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, l’Associazione Culturale Libarna Arteventi e il Comune di Serravalle Scrivia, nell’ambito del sito “Al tempo degli Dei”.

Come spiega la Direttrice Artistica della rassegna, Chiara Borghini: «DIFFUSA ha l’obiettivo di promuovere la danza, valorizzando però anche il patrimonio del nostro territorio. Per questa ragione, siamo profondamente onorate di essere ospitate nella preziosa cornice di Libarna, autentico punto di riferimento culturale e storico della regione».

Il percorso si sviluppa in tre tappe:

Eppur si muove di Francesca Lattuada, una danza misurata e solenne su note di Beethoven.

Terra Piccola di Antonella Bertoni, un solo femminile chiuso in un recinto geografico e culturale.

Soft P. di Diego Tortelli, un duo ricco di sensualità e vulnerabilità reciproca.

SonicHops e arte pubblica a Pasturana

La rassegna proseguirà domenica 27 settembre ai Giardini di Piazza Spinola di Pasturana con la performance SonicHops della Compagnia EgriBiancoDanza, in programma alle ore 17:30. Lo spettacolo nasce dalle sonorità e dai ritmi registrati nelle fasi di produzione della birra artigianale, trasformati in dodici mini-composizioni dal compositore Gianluca Verlingieri su cui il danzatore Vincenzo Criniti improvvisa coreografie istantaneamente tracciate da sensori. A seguire è previsto un aperitivo in collaborazione con il Birrificio Birra Pasturana.

Il pubblico potrà inoltre ammirare l’installazione diffusa delle opere di CHEAP, un laboratorio femminista di ricerca e azione sull’arte pubblica proposto in collaborazione con Inchiostro Festival, che traduce visioni utopiche in manifesti visivi distribuiti nello spazio pubblico.