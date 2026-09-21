Giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21:00, la Biblioteca Civica “Giovanni Canna” di Casale Monferrato ospiterà il secondo appuntamento del ciclo di incontri intitolato “La storia d’Italia al Cinema”. L’iniziativa, curata e condotta dal critico cinematografico Simone Spoladori nell’anno in cui si celebrano gli 80 anni della Repubblica, offre al pubblico un punto di vista inedito sul cinema che ha raccontato le vicende storiche italiane ed europee dall’antichità fino ai giorni nostri.

Il Settecento e il secolo dei Lumi sul grande schermo

Dopo il debutto, questo secondo incontro sarà interamente dedicato al Settecento, un’epoca affascinante e per certi versi ancora poco frequentata dal cinema italiano. Il secolo dei Lumi viene analizzato come una fase cruciale per comprendere le trasformazioni che hanno condotto alla modernità:

È il secolo della ragione e della diffusione di nuove idee legate al progresso e alla conoscenza.

Rappresenta il periodo delle grandi riforme e di una crescente riflessione sui diritti, sulla società e sul ruolo dello Stato.

Mostra un’epoca segnata da profonde disuguaglianze, dalla progressiva crisi dell’Antico Regime e dai mutamenti politici che ne hanno ridefinito gli equilibri.

Attraverso l’analisi e il commento delle sequenze più significative tratte dai film più importanti, il percorso mette in relazione vicende storiche, cultura e società, evidenziando come le idee nate nel Settecento abbiano contribuito alla costruzione dell’Europa moderna.

Informazioni e prossimi appuntamenti

L’incontro è aperto al pubblico ed è a ingresso gratuito. La rassegna proseguirà poi con i successivi appuntamenti già in calendario per l’1 e il 7 ottobre, sempre alle ore 21:00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la Biblioteca Civica di Casale Monferrato al numero telefonico 0142-444246 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.