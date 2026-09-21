Martedì 22 settembre alle ore 16:00, la Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio a Casale Monferrato ospiterà l’incontro pubblico intitolato “Green Economy. Business e sostenibilità”. L’appuntamento, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Formazione e Lavoro in collaborazione con Kyoto Club, offrirà un momento di confronto aperto tra istituzioni, imprese e cittadini sulle opportunità legate alla transizione ecologica e sui nuovi profili professionali richiesti dal mercato del lavoro.

Il programma e il coinvolgimento delle scuole

La giornata prenderà avvio già in mattinata presso l’Istituto Sobrero, dove i relatori ospiti della kermesse incontreranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado cittadine. Un’occasione speciale per approfondire direttamente con i giovani i temi della sostenibilità, dell’innovazione e delle competenze necessarie per le professioni del futuro.

Nel pomeriggio, il dibattito si sposterà nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio e vedrà la partecipazione di importanti figure del settore:

Enrico Crosio, Direttore Ricerca e Sviluppo di Asja Energy.

Laura Bruni, Development Plan & Influence Strategy Director di Schneider Electric.

Filippo Capurso, Impact Manager di Andriani Società Benefit.

L’incontro pomeridiano sarà moderato dalla giornalista Chiara Conti.

Verso “Fai la mossa giusta”

L’iniziativa rappresenta la seconda tappa del percorso di avvicinamento alla quinta edizione di “Fai la mossa giusta”, in programma venerdì 6 novembre 2026 al Palafiere “Riccardo Coppo”, dopo il convegno dello scorso maggio dedicato al welfare aziendale.

La partecipazione all’incontro pomeridiano è libera e gratuita. Per informazioni e per confermare la propria presenza è possibile scrivere all’indirizzo e-mail lavoro@comune.casale-monferrato.al.it oppure contattare telefonicamente il numero 0142 444205.