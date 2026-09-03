Il Piemonte si conferma la vera e propria locomotiva italiana della transizione digitale, conquistando il vertice nazionale per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese. Secondo i recenti dati Istat, il territorio piemontese stacca nettamente il resto del Paese, un risultato che spinge l’Ente ad accelerare ulteriormente: in arrivo a ottobre la terza edizione dei voucher per la digitalizzazione e un innovativo progetto di IA “sovrana” interamente dedicato alla Pubblica Amministrazione.

I numeri del primato regionale

La trasformazione tecnologica in Piemonte non riguarda più soltanto una nicchia di mercato, ma sta permeando l’intero sistema economico. Secondo l’indagine Istat sulla diffusione delle Ict nelle aziende con più di 10 dipendenti, nel 2025 la regione ha registrato la percentuale più elevata in Italia di imprese che utilizzano l’Intelligenza Artificiale: il 22,6% (pari a 3.390 realtà su un totale di 15.000), a fronte di una media nazionale ferma al 16,4%.

Il traguardo è supportato da fondamenta infrastrutturali solide e proiettate al futuro. A guidare questa spinta all’avanguardia sono soprattutto le grandi imprese del territorio, ma l’innovazione è diffusa su più livelli:

Il 59% delle aziende piemontesi ha già avviato percorsi di adozione dell’IA o ne sta valutando concretamente l’introduzione.

delle aziende piemontesi ha già avviato percorsi di adozione dell’IA o ne sta valutando concretamente l’introduzione. L’ 84,5% delle imprese vanta già un livello base di digitalizzazione.

delle imprese vanta già un livello base di digitalizzazione. Il 71% delle grandi aziende industriali utilizza correntemente soluzioni predittive o di IA generativa per ottimizzare produzione e qualità.

delle grandi aziende industriali utilizza correntemente soluzioni predittive o di IA generativa per ottimizzare produzione e qualità. Il 73,2% delle imprese acquista regolarmente servizi cloud di livello intermedio o sofisticato.

Nuovi aiuti in arrivo per le piccole e medie imprese

Per garantire che questa rivoluzione non resti una prerogativa esclusiva dei grandi player, la Regione ha messo in campo una strategia mirata per le realtà meno strutturate. È stato infatti confermato il lancio della terza edizione dei “Voucher digitalizzazione Pmi”, in programma per il prossimo ottobre 2026. La misura, gestita in stretta sinergia con Unioncamere Piemonte, metterà a disposizione delle micro e piccole imprese uno strumento agile per integrare nuove tecnologie, inclusi i software gestionali dotati di funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

A commentare il successo delle politiche regionali è Matteo Marnati, assessore all’Innovazione della Regione Piemonte: «I nuovi dati Istat incoronano il territorio piemontese con un tasso di adozione del 22,6%, ben al di sopra della media nazionale. Tra nuove edizioni di voucher per le Pmi, e i progetti pionieristici per la Pubblica Amministrazione, la Regione punta su competenze, incentivi e sovranità digitale. Non consideriamo l’Intelligenza Artificiale come un ambito isolato, ma come una leva concreta di competitività e modernizzazione per il nostro sistema produttivo e per la pubblica amministrazione. Il nostro obiettivo è governare questa trasformazione, garantendo che le opportunità tecnologiche si traducano in risultati reali per il territorio, senza lasciare indietro le realtà più piccole».

L’innovazione nella macchina pubblica: il progetto con il CSI

La spinta all’innovazione investe in modo diretto anche gli uffici dell’Ente. In collaborazione con il Csi Piemonte, la Regione sta sviluppando una vera e propria suite di produttività basata sull’Intelligenza Artificiale, pensata per supportare i dipendenti pubblici nelle attività amministrative quotidiane.

Il cuore dell’iniziativa è il principio della sovranità digitale: a differenza dei grandi modelli commerciali esterni, la soluzione piemontese è interamente ospitata sul cloud regionale, basata su un codice di proprietà e con dati sotto lo stretto controllo pubblico. Una mossa strategica che assicura il rigoroso rispetto delle normative europee sulla privacy (come il Gdpr e il recente AI Act) e garantisce alla Regione la totale autonomia tecnologica dai fornitori terzi, ponendo le basi per un’innovazione etica e sicura al servizio dei cittadini.

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