Mercoledì 2 settembre il Consiglio comunale di Novi Ligure si è riunito per affrontare diverse tematiche cruciali per la città. Nel corso della seduta, l’Aula ha dato il via libera agli interventi di somma urgenza per riparare i danni causati dal maltempo di metà luglio, ha approvato una mozione per la bonifica del sito ex Ecolibarna e si è unita all’appello nazionale per fare luce sulla tragica scomparsa dell’Ambasciatore Luca Attanasio.

Il ricordo di Valerio Cabiddu e Gianni Bolognesi

La seduta si è aperta con un momento di raccoglimento promosso dal Sindaco Rocchino Muliere, che ha invitato i presenti a osservare un minuto di silenzio in memoria di due figure cittadine recentemente scomparse. Il primo tributo è andato a Valerio Cabiddu, dipendente comunale e necroforo presso il cimitero cittadino, ricordato per la grande disponibilità e l’apprezzamento ricevuto da colleghi e cittadini. L’Aula ha poi commemorato Gianni Bolognesi, già Consigliere comunale dal 1999 al 2004, ricordato dal primo cittadino come una persona buona, mite e sempre aperta al dialogo.

Maltempo: fondi sbloccati per il Parco Castello e la scuola Boccardo

I lavori sono proseguiti con l’approvazione all’unanimità del riconoscimento delle spese di somma urgenza legate agli eventi atmosferici straordinari dello scorso 15 luglio. Il Vice Sindaco Simone Tedeschi ha illustrato il provvedimento, che si concentra su due fronti principali:

Gli interventi sul patrimonio arboreo cittadino, con particolare attenzione all’area del Parco Castello.

La riparazione della copertura della scuola Boccardo.

L’Amministrazione ha affidato i lavori a ditte specializzate (con un ribasso percentuale sul prezzario regionale), finanziando le operazioni tramite l’avanzo disponibile. Parallelamente, il Comune ha avviato le pratiche assicurative per i risarcimenti e ha formalizzato alla Regione Piemonte la richiesta per lo stato di calamità, in attesa di un imminente sopralluogo tecnico per la stima complessiva dei danni, inclusi quelli subiti dai privati.

I gruppi di opposizione hanno votato a favore per senso di responsabilità al fine di garantire la sicurezza, cogliendo però l’occasione per chiedere un rafforzamento delle attività di prevenzione e manutenzione del territorio, specialmente per quanto riguarda il verde pubblico, la regimazione delle acque e la sicurezza idrogeologica.

La mozione sull’ex Ecolibarna

Con 10 voti favorevoli e 4 astensioni, il Consiglio ha poi approvato una mozione sulla bonifica dell’ex sito Ecolibarna di Serravalle Scrivia. Il documento, presentato dalla maggioranza e dal Movimento 5 Stelle e illustrato dal capogruppo di “Venti x Novi” Alessandro Reale, impegna il Sindaco e la Giunta su diversi punti:

Sollecitare lo stanziamento straordinario dei fondi ancora necessari per completare le operazioni.

Valutare ulteriori canali di finanziamento a livello europeo.

Istituire un tavolo di coordinamento per fornire aggiornamenti periodici alla cittadinanza.

I gruppi di opposizione hanno optato per l’astensione, ritenendo il documento ormai superato dalle recenti evoluzioni tecniche e politiche avvenute durante i mesi estivi.

Verità per Luca Attanasio

In chiusura di seduta, il parlamentino novese ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto dal Sindaco Muliere su invito dei familiari di Luca Attanasio. Il documento chiede formalmente al Governo e al Parlamento di avviare l’iter per istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’Ambasciatore italiano, del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e del cittadino congolese Mustafa Milambo, uccisi nella Repubblica Democratica del Congo il 22 febbraio 2021. Un voto corale dell’intera Aula a sostegno della ricerca di piena verità e giustizia.

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