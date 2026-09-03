Ieri il Sindaco Federico Chiodi ha accolto a Tortona i partecipanti di “Mission Monte-Carlo 26”, un prestigioso progetto internazionale dedicato alla diffusione della cultura e della conoscenza. L’iniziativa vede come grande protagonista una straordinaria automobile originale del 1926, impegnata in un lungo e affascinante viaggio attraverso l’Europa, con partenza dall’Austria e arrivo nel Principato di Monaco.

Tappa al Museo Orsi: l’incontro con la storia tortonese

Nel corso del suo passaggio in città, l’equipaggio internazionale ha fatto una tappa speciale presso il Museo delle Macchine Agricole Orsi Carbone. Proprio all’interno degli spazi museali, l’antica vettura ha avuto modo di “incontrare” alcuni degli importanti testimoni della storia della meccanica locale.

In particolare, è andato in scena un suggestivo confronto tra due mezzi d’eccezione:

La vettura originale del 1926 protagonista della missione.

protagonista della missione. Il celebre trattore Orsi del 1927, uno dei pezzi più pregiati custoditi nel museo cittadino.

Si è trattato di un vero e proprio abbraccio simbolico tra due veicoli storici ormai centenari, profondamente accomunati dalla stessa epoca di costruzione e testimoni diretti di quella grande tradizione meccanica che ha da sempre caratterizzato il territorio tortonese.

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