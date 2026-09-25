Dal 25 settembre al 2 ottobre torna l’atteso appuntamento con “Musica nelle Chiese”, la storica rassegna promossa dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo che giunge quest’anno alla sua sedicesima edizione. Quattro serate a ingresso gratuito porteranno il fascino della musica classica dal vivo all’interno di alcuni dei santuari e degli edifici religiosi più suggestivi del Ponente ligure, tra Cipressa, Bussana, Sanremo e Coldirodi, offrendo un itinerario artistico interamente incentrato sui capolavori di Franz Joseph Haydn e Luigi Boccherini.

Il dialogo tra Haydn e Boccherini

Il cartellone di questa sedicesima edizione propone un viaggio raffinato tra le composizioni di due colossi del Classicismo e della musica strumentale del Settecento:

La prima parte del ciclo di appuntamenti vede sul podio il maestro Giovanni Pompeo con la solista Ksenia Milas al violino, impegnata nell’esecuzione del Concerto n. 1 in do maggiore per violino e orchestra d’archi e della Sinfonia n. 99 di Franz Joseph Haydn.

La seconda tranche della rassegna unisce invece le partiture di Luigi Boccherini e Franz Joseph Haydn sotto la direzione del maestro Damiano Tognetti, con il violoncellista Milo Ferrazzini come solista nel Concerto n. 7 in sol maggiore G 480 affiancato alle grandi pagine sinfoniche haydniane.

A commentare il filo conduttore dell’iniziativa è il maestro Giancarlo De Lorenzo: «La scelta di Haydn come protagonista della rassegna permette di attraversare alcune pagine particolarmente significative della sua produzione. Figura cardine del Settecento musicale e celebre come “padre della sinfonia”, Haydn ebbe un ruolo importante anche nell’affermazione del concerto solistico classico. In questi quattro appuntamenti, poi, la musica diventa occasione per riscoprire luoghi del territorio, portando l’Orchestra fuori dai tradizionali spazi da concerto e creando un rapporto diretto con le comunità».

Le date e i luoghi dei concerti

Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21:00 con accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili:

Venerdì 25 settembre: Chiesa della Visitazione di Maria a Cipressa, con la violinista Ksenia Milas e il direttore Giovanni Pompeo (Haydn, Concerto n. 1 per violino e Sinfonia n. 99).

Chiesa della Visitazione di Maria a Cipressa, con la violinista Ksenia Milas e il direttore Giovanni Pompeo (Haydn, Concerto n. 1 per violino e Sinfonia n. 99). Sabato 26 settembre: Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana, con la violinista Ksenia Milas e il direttore Giovanni Pompeo (Haydn, Concerto n. 1 per violino e Sinfonia n. 99).

Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana, con la violinista Ksenia Milas e il direttore Giovanni Pompeo (Haydn, Concerto n. 1 per violino e Sinfonia n. 99). Giovedì 1° ottobre: Santuario N.S. Assunta della Costa a Sanremo, con il violoncellista Milo Ferrazzini e il direttore Damiano Tognetti (Boccherini, Concerto n. 7 per violoncello e Haydn, Sinfonia).

Santuario N.S. Assunta della Costa a Sanremo, con il violoncellista Milo Ferrazzini e il direttore Damiano Tognetti (Boccherini, Concerto n. 7 per violoncello e Haydn, Sinfonia). Venerdì 2 ottobre: Chiesa di San Sebastiano a Coldirodi (Sanremo), con il violoncellista Milo Ferrazzini e il direttore Damiano Tognetti (Boccherini, Concerto n. 7 per violoncello e Haydn, Sinfonia).

Informazioni e canali di aggiornamento

Per restare aggiornati sulle iniziative dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo è possibile consultare le pagine ufficiali su Facebook e Instagram. Inoltre, è attivo il servizio WhatsApp “Amici della Sinfonica”: per iscriversi basta memorizzare in rubrica il recapito 347 5742190 e inviare un messaggio di testo con la dicitura “Voglio iscrivermi”.