Domenica 27 settembre prende il via a Tortona un’edizione straordinaria del Perosi Festival, realizzata in occasione del 70° anniversario della scomparsa dell’illustre compositore tortonese e Maestro della Cappella Sistina, Lorenzo Perosi. Il solenne tributo celebra al contempo un secondo storico traguardo: il decennale della nuova edizione della rassegna, percorso che in questi dieci anni ha saputo riportare stabilmente il patrimonio perosiano al centro della scena concertistica locale e nazionale, unendo musica, spiritualità e solidarietà.

L’inaugurazione monumentale in Cattedrale

Il cartellone si apre con un appuntamento sinfonico e corale di altissimo profilo, in programma domenica 27 settembre alle ore 17:30 all’interno della Cattedrale di Tortona:

Esecuzione della celebre Messa da Requiem di Giuseppe Verdi.

Orchestra: Orchestra Antonio Vivaldi.

Cori: Coro San Gregorio Magno di Trecate e Genova Vocal Consort.

Maestri dei Cori: Mauro Trombetta e Pierluigi Rosso.

Direttore: Ernesto Colombo.

Solisti: Annarita Taliento (soprano), Giorgia Gazzola (mezzosoprano), Danilo Formaggia (tenore) e Carlo Agostini (basso).

Cultura accessibile e solidale

Il festival punta a valorizzare l’immensa eredità artistica del Maestro Lorenzo Perosi attraverso una programmazione di rilievo, capace di intrecciare la partecipazione della comunità locale a prestigiose trasferte su scala nazionale e a importanti collaborazioni internazionali, riaffermando l’idea della cultura come bene comune e condiviso.

Informazioni e prenotazioni dei posti

Tutti i concerti in programma sul territorio di Tortona sono a ingresso gratuito, grazie al fondamentale supporto garantito dalle Fondazioni partner della manifestazione.

Per consultare il calendario completo, ricevere aggiornamenti sui dettagli del programma ed effettuare la prenotazione dei posti per i singoli concerti è possibile fare riferimento al sito internet ufficiale: www.lorenzoperosi.net.

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