L’avvocato Marzia Baldassarre, Sindaco di Bordighera, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza a partecipare a due importanti appuntamenti pubblici. Un doppio incontro pensato per favorire la condivisione dei progetti in corso, rendicontare il lavoro svolto finora e aprire un confronto aperto e diretto sul futuro della città.

Una città pensata per tutti

Il primo appuntamento in calendario è fissato per martedì 15 settembre 2026, a partire dalle ore 18:00, presso gli spazi dell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera.

L’incontro, intitolato “Bordighera Inclusiva – Una città pensata per tutti”, sarà interamente dedicato alla presentazione di un nuovo progetto cittadino incentrato sui temi dell’accessibilità e dell’autonomia. L’obiettivo dell’Amministrazione è illustrare alla comunità un percorso concreto volto a rendere Bordighera un luogo sempre più inclusivo e attento alle esigenze di ciascuno, promuovendo la piena partecipazione di tutti alla vita cittadina.

Il bilancio dei primi 100 giorni

Il secondo momento di confronto si terrà pochi giorni dopo, venerdì 18 settembre 2026, sempre con inizio alle ore 18:00. In questo caso a cambiare sarà il palcoscenico, poiché l’evento sarà ospitato al Teatro Golzi, all’interno del Palazzo del Parco.

La serata, dal titolo “100 giorni insieme – Primi risultati. Prossime sfide. Una città che partecipa”, consisterà in un incontro pubblico per fare il punto sui primi cento giorni di governo cittadino. Durante l’appuntamento l’Amministrazione avrà modo di:

Condividere i primi risultati concreti già raggiunti sul territorio.

Presentare le prossime sfide che attendono la città.

Proseguire il dialogo e il confronto attivo con la cittadinanza, per raccontare il lavoro svolto e tracciare insieme le prospettive future di Bordighera.