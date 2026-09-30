Cresce l’attesa per una delle sfide più sentite del territorio: in occasione dell’attesissimo derby calcistico tra Derthona e Alessandria, in programma domenica 4 ottobre, l’associazione “Noi Siamo il Derthona” allestirà una speciale mostra fotografica interamente dedicata alla storia della storica rivalità sportiva. L’esposizione sarà allestita direttamente di fronte alla tribuna centrale dello stadio “Fausto Coppi”, l’impianto intitolato al Campionissimo situato nell’area del parco del castello. Un motivo in più per vivere da vicino una domenica di passione calcistica e memoria sportiva, per la quale è fondamentale muoversi con anticipo per assicurarsi l’accesso agli spalti.

La mostra sulla storia del derby al “Fausto Coppi”

L’iniziativa promossa da “Noi Siamo il Derthona” punta a celebrare il fascino senza tempo di una classica del calcio piemontese, offrendo ai tifosi e agli appassionati l’opportunità di ripercorrere i momenti più emozionanti e le istantanee che hanno segnato i precedenti confronti tra i “leoncelli” e i “grigi”.

I dettagli dell’evento allo stadio:

esposizione fotografica allestita di fronte alla tribuna centrale dello stadio comunale “Fausto Coppi”, immerso nel verde del parco del castello;

una rassegna di immagini storiche per riscoprire volti, protagonisti e atmosfere d’altri tempi che hanno reso unico il derby;

una cornice speciale pensata per arricchire l’esperienza dei tifosi prima del fischio d’inizio della gara di domenica 4 ottobre.

Biglietti solo in prevendita: casse chiuse domenica

Per assistere alla partita e visitare l’esposizione è indispensabile prestare la massima attenzione alle modalità di accesso allo stadio. I tagliandi per la sfida Derthona-Alessandria non saranno infatti acquistabili il giorno stesso dell’incontro: i botteghini dell’impianto resteranno rigorosamente chiusi domenica.

Le indicazioni per l’acquisto dei biglietti:

Modalità: tagliandi acquistabili esclusivamente in prevendita;

tagliandi acquistabili esclusivamente in prevendita; Termine ultimo: prevendita attiva fino alle ore 18:00 di sabato 3 ottobre;

prevendita attiva fino alle ore 18:00 di sabato 3 ottobre; Circuito di vendita online: è possibile comprare i biglietti direttamente sulla piattaforma Vivaticket all’indirizzo web dedicato https://www.vivaticket.com/it/ticket/derthona-fbc-1908-alessandria/318100.

L’invito rivolto a tutti i sostenitori è di munirsi per tempo del proprio titolo d’ingresso per non perdere una giornata all’insegna dello sport, della tradizione e dell’identità cittadina.

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