Si è rivelato un grande successo il “super venerdì” che si è svolto ieri a Tortona, dove molte zone della città hanno ospitato rassegne in serie, street food, musica e tantissimo intrattenimento. L’iniziativa, organizzata grazie all’impegno del Comune, del Derthona Basket e di Forza Italia, ha fatto registrare una straordinaria adesione da parte del pubblico, che ha partecipato numerosissimo a ogni singolo appuntamento.

Sport e pallacanestro in Piazza Duomo

La giornata si è aperta fin dal mattino in Piazza Duomo con l’evento “Canestri in piazza”: per l’intera giornata chiunque ha potuto scendere in campo e giocare a basket e baskin, ritirando gratuitamente un pallone presso il gazebo dell’Informagiovani. Per tutta la durata della manifestazione è stato inoltre possibile scattare una foto ricordo con il trofeo ufficiale della LBA Supercoppa.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, lo spazio si è animato con l’esibizione acrobatica e lo spettacolo delle Cheerleader della Derthona Ginnastica, che hanno proposto coreografie ed evoluzioni molto apprezzate dai presenti. Successivamente, alle ore 18:00, la libreria Namastè ha ospitato l’incontro con Andrea Pecchia, capitano del Derthona Basket, rimasto a disposizione dei tifosi per autografi e foto in vista della Supercoppa in programma il 19 e 20 settembre alla Nova Arena. L’evento ha visto anche la presentazione della Supercoppa alla presenza del Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, e dell’assessore allo sport.

Memoria e storia all’ex Caserma Passalacqua

Accanto alle iniziative in piazza, il Palazzo Municipale di Tortona (l’ex Caserma Passalacqua) ha compiuto un viaggio a ritroso nella memoria con una serata celebrativa promossa dalla Sezione UNIRR Stradella-Oltrepò con il patrocinio della Città, per riscoprire il passato militare della struttura e il suo successivo ruolo di campo profughi.

Il programma ha visto susseguirsi momenti di grande intensità:

Alle ore 18:00 si è svolta la visita guidata curata da Corrado D’Andrea, attraverso un percorso negli spazi comunali che un tempo ospitavano la vita della caserma.

Alle ore 19:00 si è tenuta la presentazione del libro dedicato alla seconda edizione del volume “Dalla steppa russa ai campi di prigionia tedeschi – Odissea di un fante del 38° Reggimento Fanteria Ravenna”, moderato dal presidente UNIRR Carlo Lupi. All’incontro sono intervenuti il Sindaco Federico Chiodi per i saluti istituzionali, l’Onorevole Paola Chiesa (capogruppo in Commissione Difesa), Daniela Brandolini (figlia del reduce Mario Brandolini), l’autore Manuele Carlo Riccardi e il dirigente Corrado D’Andrea con l’approfondimento “L’8 settembre 1943 alla caserma Passalacqua”.

Alle ore 20:30, dopo la proiezione di un cortometraggio dell’associazione Italica Virtus, si è svolto lo scoprimento solenne della targa commemorativa dedicata ai militari del reggimento, seguito da un rinfresco conviviale. L’atmosfera è stata arricchita dai figuranti di Italica Virtus in uniforme storica e dall’esposizione di mezzi d’epoca e cimeli militari.

La prima edizione della “Festa Azzurra” al Parco La Lucciola

Nell’area verde del Parco La Lucciola oltre centinaia di persone hanno cenato all’aperto nell’ambito della prima edizione della “Festa Azzurra”. A partire dalle ore 18:30, la splendida cornice all’aperto ha accolto la manifestazione promossa da Forza Italia Tortona per riunire la cittadinanza sotto le stelle in un clima di convivialità e divertimento aperto a giovani, famiglie e gruppi di amici.

L’offerta della serata ha compreso:

Street Food con i migliori food truck posizionati nell’area del parco, caratterizzati da un’ampia selezione di specialità culinarie.

Musica dal vivo e DJ Set con l’intrattenimento musicale affidato alle note travolgenti di Dona Rock e al ritmo di DJ Marco Rupe, che hanno fatto ballare il pubblico per tutta la serata.

Il gran finale con il “Vibrazioni Summer Show”

Conclusi i momenti sportivi pomeridiani, a partire dalle ore 20:30 Piazza Duomo si è accesa a tempo di musica fino alla chiusura dell’evento con il “Vibrazioni Summer Show”, promosso dalla Città di Tortona insieme a “Disco-nnect” e “Freesound”, con il supporto di numerose attività commerciali e locali tortonesi.

Il programma serale ha offerto:

Area Food Truck con cibo di strada e diverse specialità gastronomiche.

Musica e intrattenimento con le esibizioni di Faba Lab, il live show de Le Vibrazioni, DJ Set e animazione con distribuzione di gadget esclusivi targati Disco-nnect a cura di Freesound.

Dance Show e Quiz Show, che hanno regalato momenti di spettacolo coreografico e giochi interattivi a quiz con premi in palio per il pubblico.