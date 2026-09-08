Mercoledì 16 settembre 2026, a partire dalle ore 16:30, la suggestiva cornice del Giardino Botanico “Dina Bellotti” di Alessandria (situato in via Monteverde 24) aprirà le porte a un evento davvero particolare. L’appuntamento, intitolato “Il Vino: Profumi e Aromi – Sensazioni per tutte e tutti”, offrirà ai partecipanti una speciale esperienza sensoriale e inclusiva, promossa dall’Assessorato alla Partecipazione e Associazionismo del Comune per esplorare in modo nuovo e accessibile la ricchezza enologica del territorio.

Come funziona la degustazione al buio

L’iniziativa ha l’obiettivo di approfondire il profilo botanico e gustativo del vino, esaltandone i sapori e le caratteristiche affinché possano essere apprezzati in maniera universale. Il cuore pulsante del pomeriggio sarà infatti un’inedita degustazione alla cieca.

Ai partecipanti verranno fornite delle speciali mascherine che consentiranno di esplorare il calice senza alcun ausilio della vista. La temporanea disattivazione della percezione visiva permetterà di amplificare esponenzialmente il gusto, l’olfatto e il tatto: saranno proprio questi tre sensi a lavorare in perfetta sinergia per svelare la vera struttura, i profumi nascosti e l’armonia del vino proposto.

Gli ospiti e le realtà territoriali coinvolte

A impreziosire la valenza culturale e tecnica della manifestazione sarà la presenza di un ospite d’eccezione: Vito Intini, attuale Presidente Nazionale dell’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino).

L’evento rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di collaborazione tra le istituzioni e il tessuto sociale della città, ponendo di fatto le basi per la creazione di futuri itinerari sensoriali dedicati all’olio e alle essenze della natura. Un risultato reso possibile dall’attiva sinergia di numerose realtà e sponsor del territorio:

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Alessandria , che ha provveduto alla fondamentale donazione delle mascherine per il pubblico.

, che ha provveduto alla fondamentale donazione delle mascherine per il pubblico. Camera di Commercio di Alessandria e ONAV dal 1951 .

e . Lions Club Bosco Marengo Santa Croce e Ordine Obertengo dei Cavalieri del Raviolo e del Gavi .

e . Associazione “Donne dell’olio” di Alessandria e “Senso Attivo” di Eleonora Cuttica.

di Alessandria e di Eleonora Cuttica. Cantine sociali “Produttori del Gavi” e “Tre Secoli” di Ricaldone.

e di Ricaldone. Pasticceria “La Dolce Vito” di Spinetta Marengo e Panetteria Actis di Alessandria.