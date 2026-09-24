Attimi di paura e pesanti rallentamenti alla circolazione ieri sera lungo la Strada Statale 35 bis dei Giovi: all’altezza del polo produttivo della zona industriale D1, nel territorio comunale di Pozzolo Formigaro, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro con una dinamica di tipo laterale.

L’impatto e i soccorsi

L’incidente si è verificato nei pressi degli insediamenti produttivi della zona D1, richiamando tempestivamente l’intervento dei mezzi di soccorso. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure necessarie agli occupanti dei due veicoli coinvolti nell’urto.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza della viabilità sono intervenute le forze dell’Arma:

Le pattuglie dei Carabinieri della Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure hanno raggiunto prontamente il luogo dello scontro.

I militari hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato per consentire i soccorsi sanitari.

Sono stati avviati i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le cause del sinistro.

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