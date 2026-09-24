Grave incidente stradale ieri sera in via Piave a Novi Ligure: un’automobilista ha perso improvvisamente il controllo del proprio veicolo a causa di un malore, finendo per schiantarsi contro due autovetture ferme nei pressi dell’incrocio e rendendo necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

L’incidente e i soccorsi

L’impatto si è verificato lungo via Piave, dove l’auto condotta dalla donna ha impattato violentemente contro i mezzi in sosta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente per poi disporre l’immediato trasferimento a bordo di un’ambulanza medicalizzata in codice rosso, con ferite molto gravi e in prognosi riservata.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

L’area è stata prontamente raggiunta dai Carabinieri per la gestione dell’emergenza e la tutela della sicurezza stradale:

I Carabinieri della Stazione di Arquata Scrivia e della Stazione di Cabella Ligure sono intervenuti per prestare soccorso e regolare la viabilità lungo l’arteria.

I militari dell’Arma sono rimasti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi, ultimare gli accertamenti del caso e completare la messa in sicurezza del tratto stradale interessato.

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