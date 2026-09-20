Dal 21 al 27 settembre 2026, la città di Bordighera offre un ricco programma di iniziative culturali e aperture straordinarie al pubblico. Il calendario cittadino spazia dall’inaugurazione della stagione autunnale in biblioteca, con incontri letterari, fino alle mostre d’arte dedicate all’umorismo, alla pittura e all’artigianato locale. A completare l’offerta turistica c’è la possibilità di esplorare le storiche ville e i rinomati giardini esotici del territorio.

Gli appuntamenti della settimana

Il programma degli eventi si articola in due giornate principali:

Mercoledì 23 settembre: apre i battenti la mostra “Il mondo dell’automobile: ieri, oggi e in futuro…”. Si tratta di una selezione proveniente dal Salone Internazionale dell’Umorismo, organizzata a cura dell’Associazione Salone ETS. L’inaugurazione ufficiale è fissata per le ore 19:00 presso la Fondazione San Giuseppe ETS (in Via del Troglio, 4) a Bordighera Alta. Nei giorni successivi, l’esposizione sarà aperta dal lunedì al sabato nella fascia oraria 10:00-12:00 e 16:00-18:00.

apre i battenti la mostra “Il mondo dell’automobile: ieri, oggi e in futuro…”. Si tratta di una selezione proveniente dal Salone Internazionale dell’Umorismo, organizzata a cura dell’Associazione Salone ETS. L’inaugurazione ufficiale è fissata per le ore 19:00 presso la Fondazione San Giuseppe ETS (in Via del Troglio, 4) a Bordighera Alta. Nei giorni successivi, l’esposizione sarà aperta dal lunedì al sabato nella fascia oraria 10:00-12:00 e 16:00-18:00. Giovedì 24 settembre: alle ore 16:30, la Biblioteca Civica di Via Romana 52 farà da cornice alla presentazione del nuovo romanzo di Daniela Bruno, intitolato “Gocce di memoria: una via per tornare a casa” (pubblicato da Edizioni Leucotea). L’evento, a ingresso libero, inaugura ufficialmente il calendario autunnale cittadino. Sarà Monica Borgogno a dialogare direttamente con l’autrice per guidare il pubblico tra le tematiche profonde e attuali dell’opera.

Le mostre d’arte in corso

Per l’intero periodo di fine mese, cittadini e visitatori potranno godere di esposizioni continuative:

Fino al 30 settembre: la Galleria d’arte Villa Miki (in Via Lagazzi) ospita “FIORI E FANTASIA”, mostra dell’artista Arianna Cadeddu, aperta tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 20:00.

la Galleria d’arte Villa Miki (in Via Lagazzi) ospita “FIORI E FANTASIA”, mostra dell’artista Arianna Cadeddu, aperta tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 20:00. Per tutto il mese: l’ufficio I.A.T. accoglie l’esposizione “Winter Art” di Anna Vigliarolo. La mostra offre anche la vendita di gioielli d’arte in fibra di palma, interamente fatti e dipinti a mano e provenienti da Bordighera. L’apertura segue gli orari dell’ufficio: tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30 (il giovedì l’apertura mattutina è anticipata alle ore 09:00).

Visite a ville e giardini

Il patrimonio architettonico e paesaggistico di Bordighera rimane accessibile al pubblico secondo un piano dettagliato:

Museo Bicknell (Via Romana, 39): la biblioteca è aperta il lunedì e mercoledì (9:00-13:00 e 13:30-17:00) e il giovedì (14:00-17:00). Il museo rispetta gli stessi orari di lunedì e mercoledì, aprendo inoltre il giovedì e il sabato dalle 14:00 alle 17:00.

(Via Romana, 39): la biblioteca è aperta il lunedì e mercoledì (9:00-13:00 e 13:30-17:00) e il giovedì (14:00-17:00). Il museo rispetta gli stessi orari di lunedì e mercoledì, aprendo inoltre il giovedì e il sabato dalle 14:00 alle 17:00. Villa Mariani (Via Fontana Vecchia, 5): aperta esclusivamente per visite su prenotazione.

(Via Fontana Vecchia, 5): aperta esclusivamente per visite su prenotazione. Villa Garnier (Via Garnier, 11): accessibile previa prenotazione, segue orari mattutini (9:30-11:30) e pomeridiani che variano a seconda del calendario estivo o invernale.

(Via Garnier, 11): accessibile previa prenotazione, segue orari mattutini (9:30-11:30) e pomeridiani che variano a seconda del calendario estivo o invernale. Giardino Esotico Pallanca (Via Madonna della Ruota, 1): segue orari stagionali, chiudendo l’ingresso un’ora prima della chiusura serale. La struttura osserva il giorno di chiusura al lunedì.

(Via Madonna della Ruota, 1): segue orari stagionali, chiudendo l’ingresso un’ora prima della chiusura serale. La struttura osserva il giorno di chiusura al lunedì. Villa Regina Margherita e Villa Etelinda: risultano attualmente chiuse al pubblico.

Tutti gli eventi elencati possono subire modifiche o cancellazioni. Per certezze sullo svolgimento, è consigliato contattare direttamente gli organizzatori o l’Ufficio Informazioni Turistiche I.A.T. di Bordighera.