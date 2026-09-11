Un gruppo di cittadini residenti a Pontecurone ha deciso di far sentire la propria voce in merito al progetto per la costruzione di un nuovo impianto agrivoltaico, previsto nelle campagne situate tra i comuni di Pontecurone e Rivanazzano. Per tutelare il territorio e valutare compiutamente gli effetti dell’opera sulle abitazioni circostanti, i residenti hanno scelto di partecipare formalmente all’iter amministrativo, affidandosi alla consulenza legale dell’avvocato Laura Mazzolini del Foro di Alessandria per presentare le proprie osservazioni agli enti competenti.

L’esame del progetto e le osservazioni

Dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione relativa all’impianto e alle opere ad esso connesse, avvalendosi anche del prezioso supporto di periti esperti in materia, i cittadini hanno ufficialmente depositato le loro osservazioni. Il passaggio si inserisce nel pieno della procedura prevista dalla vigente normativa ambientale.

Nessuna preclusione ideologica, ma tutela dell’ambiente

Come precisato dai promotori dell’iniziativa e dal loro legale, questa mossa non nasce da una contrarietà ideologica nei confronti delle energie rinnovabili. L’obiettivo primario è, al contrario, quello di garantire una valutazione completa e trasparente degli interventi previsti, per comprendere a fondo i possibili effetti sul territorio e sulla popolazione locale. I cittadini intendono così preservare la loro zona da iniziative che potrebbero comprometterne il delicato valore storico, naturalistico e ambientale.

La decisione della Provincia e gli atti consultabili

Nel frattempo, la Provincia di Alessandria ha stabilito di sottoporre il progetto all’istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale. Questo importante passaggio comporterà necessariamente l’esecuzione di ulteriori verifiche e approfondimenti tecnici da parte di tutti gli enti preposti.

Il gruppo di residenti continuerà a seguire da vicino, in totale autonomia, l’evoluzione dell’iter amministrativo e le decisioni delle autorità, convinti che la partecipazione attiva ai procedimenti ambientali sia fondamentale per contribuire alla trasparenza delle decisioni pubbliche.

Tutti gli atti depositati relativi al progetto, comprensivi delle osservazioni formulate, sono liberamente consultabili al seguente indirizzo web messo a disposizione dalla Provincia: https://provincia.alessandria.it/elenco-progetti-via-ippc/elenco-progetti-depositati/fase-di-verifica/pv-italy-1-srl-verifica-di-assoggettabilita-a-via-ex-art19-dlgs152-06-di-progetto-per-realizzazione-impianto-agrivoltaico-avanzato-e-relative-opere-di-connessione-elettrica-sito-a-rivanazzano-terme-pv-e-pontecurone-al/