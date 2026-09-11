Titolo opzione 1: Rinnovo ai vertici per il Museo della Gambarina: Paola Scaffino Ulandi è la nuova presidente Titolo opzione 2: Il Museo Etnografico di Alessandria ha un nuovo direttivo: Paola Scaffino Ulandi alla guida

L’Associazione Amici del Museo della Gambarina, che gestisce il Museo Etnografico “C’era una Volta” di Alessandria, ha ufficialmente rinnovato i propri organi sociali. Il Direttivo ha scelto come nuova presidente Paola Scaffino Ulandi, valorizzando la sua lunga esperienza associativa e il costante impegno come volontaria al servizio della struttura. Ad affiancarla ci sarà la vicepresidente Elena Bakanova Mascolo, mentre nel ruolo di tesoriere è stato confermato Gianni Cestino.

I vertici e il nuovo statuto

La scelta della vicepresidente Elena Bakanova Mascolo, docente del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, rafforza ulteriormente la collaborazione già viva e ricca di iniziative condivise tra il Museo e il Conservatorio stesso. La carica di presidente onoraria resta invece saldamente affidata a Elena Garneri Ulandi. Fondatrice del Museo, vera istituzione della vita culturale alessandrina e recentemente insignita del “Gagliaudo d’oro”, a lei si deve la nascita e la crescita di questa realtà che custodisce memoria, tradizioni, oggetti e testimonianze della civiltà popolare del territorio.

Il rinnovo delle cariche è il risultato di un percorso articolato, iniziato con l’assemblea straordinaria dello scorso 27 aprile, durante la quale lo Statuto è stato modificato e aggiornato ai nuovi orientamenti del Terzo Settore. Questa scelta intende aprire l’associazione, con maggiore decisione, alle reti tra organizzazioni, ampliando la gamma delle collaborazioni per favorire nuovi progetti di studio, ricerca e sviluppo dell’attività museale.

La composizione del nuovo Direttivo

A seguito della registrazione del nuovo Statuto, nel mese di maggio si è svolta l’assemblea per l’elezione del nuovo Direttivo. I membri eletti sono:

Elena Bakanova Mascolo

Gianni Cestino

Piercarlo Fabbio

Giovanna Noli

Chiara Francesca Robboni

Paola Scaffino

Mirco Ulandi (presidente uscente)

Nel corso delle successive riunioni è stata infine definita l’organizzazione interna con l’elezione alla presidenza di Paola Scaffino Ulandi, e sono stati cooptati nel Direttivo, con diritto di parola, anche altri due soci volontari: Vezio Goggi e Antonella Torielli.

Con questo rinnovamento, l’Associazione conferma la precisa volontà di proseguire nella tutela della memoria popolare alessandrina, aprendosi contestualmente a iniziative culturali capaci di rendere il Museo un luogo sempre più vivo di incontro, conoscenza e partecipazione.