Domenica 13 settembre, a partire dalle ore 10:30, la Sala Mostre “Rodolfo Falchi” di Palazzo del Parco a Diano Marina ospiterà l’inaugurazione dell’esposizione fotografica “Sospesi tra ciò che siamo e ciò che diventeremo”. Curata da Silvia Martino e arricchita dagli interventi della psicologa dottoressa Francesca Palermiti di Imperia, la mostra propone un percorso di approfondimento sull’adolescenza, esplorandone le complessità, le fragilità e le risorse.

Un dialogo tra fotografia e psicologia

Il progetto espositivo si fonda su un confronto interdisciplinare tra il linguaggio visivo della fotografia e la riflessione psicologica. L’obiettivo è quello di indagare l’età adolescenziale come una fase cruciale dello sviluppo umano, segnata da profondi cambiamenti fisici, emotivi e identitari.

La presenza della psicologa garantisce un rigoroso inquadramento teorico ed etico dell’iniziativa, pensato per rifuggire da stereotipi e semplificazioni e per restituire all’adolescente la dignità di un soggetto in divenire. L’esposizione si rivolge a un pubblico ampio, comprendendo adolescenti, adulti, genitori, educatori e professionisti, con l’intento di promuovere uno sguardo empatico e consapevole su questa particolare stagione della vita.

Il calendario delle visite e gli appuntamenti

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 20 settembre, seguendo questi orari e appuntamenti:

Dal lunedì al venerdì: apertura serale dalle ore 20:30 alle 22:30.

apertura serale dalle ore 20:30 alle 22:30. Sabato 19 settembre: apertura sia al mattino (dalle ore 9:00 alle 12:00) sia nel tardo pomeriggio e sera (dalle ore 18:30 alle 22:30).

apertura sia al mattino (dalle ore 9:00 alle 12:00) sia nel tardo pomeriggio e sera (dalle ore 18:30 alle 22:30). Domenica 20 settembre: apertura alle ore 10:00 con l’incontro speciale intitolato “A colazione con l’adolescenza”, a cui seguirà il finissage ufficiale dell’esposizione.

L’iniziativa è organizzata dallo staff dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina, che ha concesso il patrocinio all’evento.