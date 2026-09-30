Nuove opportunità di impiego pubblico a Novi Ligure, dove è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale InPA l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Collaboratori Operai nell’Area degli Operatori Esperti. L’iniziativa si inserisce all’interno del programma assunzionale del Comune finalizzato a potenziare settori nevralgici della macchina amministrativa, partendo dalla Polizia Locale fino agli uffici tecnici. Le nuove figure saranno destinate alla cura della città, alla manutenzione del patrimonio pubblico e al supporto logistico delle manifestazioni locali, con la possibilità di presentare la propria candidatura telematica entro e non oltre le ore 23:59 del 19 ottobre 2026.

Le mansioni richieste e gli ambiti di intervento

I due nuovi collaboratori operai andranno a rafforzare la squadra comunale, occupandosi di molteplici compiti pratici e manutentivi essenziali per il decoro e il funzionamento delle strutture cittadine.

Nello specifico, le attività riguarderanno:

manutenzione e interventi sulla viabilità urbana;

cura, manutenzione e gestione degli edifici pubblici e degli impianti;

gestione e riparazione degli arredi urbani;

tutela e cura del verde pubblico;

servizi cimiteriali comunali;

impiego e conduzione di attrezzature meccaniche e automezzi di servizio;

attività operative di installazione, montaggio e smontaggio di palchi e strutture per spettacoli, eventi e manifestazioni pubbliche.

Modalità di invio della domanda e requisiti sul portale InPA

La procedura di iscrizione alla selezione avviene interamente online. I candidati dovranno accedere al Portale InPA previa autenticazione digitale tramite:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta d’Identità Elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

eIDAS.

Una volta effettuato l’accesso, occorrerà compilare l’apposito modulo di candidatura allegando il proprio curriculum vitae aggiornato e la ricevuta attestante il versamento della prescritta tassa di concorso. Il termine perentorio per la trasmissione telematica delle domande scade alle ore 23:59 del 19 ottobre 2026. L’avviso completo è consultabile sul Portale InPA e sul portale web del Comune di Novi Ligure.

Prove d’esame e le parole dell’Assessore Gian Filippo Casanova

L’iter di selezione per individuare i due vincitori si articolerà in due distinti passaggi valutativi:

una prova scritta, strutturata attraverso un test a contenuto tecnico-professionale;

un colloquio orale, anch’esso vertente su materie e competenze tecnico-professionali.

A illustrare gli obiettivi dell’Amministrazione è l’Assessore al Personale Gian Filippo Casanova: «L’inserimento di questi due operai rappresenta un primo passo per rafforzare la struttura comunale dedicata alle manutenzioni. In passato l’Ente disponeva di una squadra più numerosa. Oggi non è possibile ricostituire quella struttura nelle stesse dimensioni, ma riteniamo importante ricreare gradualmente un piccolo gruppo di professionalità qualificate, in grado di intervenire con rapidità e competenza a supporto dell’Ufficio Manutenzione e delle esigenze della città. La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata nei prossimi anni per eventuali ulteriori inserimenti, compatibilmente con le risorse disponibili e con i vincoli assunzionali».