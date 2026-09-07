È un traguardo atteso ormai da molti anni dall’intera comunità di Diano Marina. Il nuovo asilo nido comunale è finalmente pronto a prendere vita in vista dell’avvio delle attività educative per l’anno 2026/2027. Per consentire l’ingresso dei piccoli alunni nella struttura di proprietà comunale situata in via G. Rossini, l’Amministrazione ha ufficialmente predisposto e avviato le operazioni di trasloco degli arredi e dei giochi dalle vecchie sedi cittadine.

I dettagli del trasferimento

Per rendere pienamente operativi e accoglienti i nuovi spazi, il Settore Servizi alla Persona del Comune ha organizzato un accurato servizio di facchinaggio e trasporto. Le operazioni, stimate in circa tre giornate di lavoro, si concentreranno sullo spostamento in sicurezza di tutto il materiale necessario allo svolgimento della didattica e della cura dei bambini.

Il piano logistico di svuotamento e ricollocazione coinvolgerà le seguenti strutture:

L’attuale sede temporanea denominata “La Casetta”, situata in via Cavour all’interno del parco di Villa Scarsella.

L’ex sede storica “G. Canepa”, posizionata in via Roma al civico 33.

Tutto il materiale (mobili, arredi e giochi) convergerà verso la destinazione finale, ovvero i moderni spazi della nuova sede di via G. Rossini e le sue aree pertinenziali.

I preparativi per il nuovo anno scolastico

A occuparsi materialmente di questo delicato e fondamentale passaggio sarà la LS Cooperativa Sociale Onlus, realtà con sede a Sanremo individuata dagli uffici comunali per la sua competenza specifica nel settore. Grazie all’impiego dei propri operatori e dei mezzi di trasporto idonei, la cooperativa garantirà che gli ambienti del nuovo asilo vengano allestiti in tempo per l’inizio delle attività.

Questo passaggio logistico rappresenta l’ultimo, fondamentale tassello prima dell’inaugurazione dell’anno educativo, segnando così il definitivo passaggio dalla gestione nelle vecchie strutture cittadine alla piena fruizione del nuovo e tanto atteso polo per la prima infanzia.

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