Venerdì 11 settembre, Piazza del Duomo a Tortona si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per una giornata interamente dedicata alla pallacanestro e al divertimento. Basket, baskin e grande intrattenimento musicale saranno i protagonisti di un ricco evento gratuito, organizzato in collaborazione con LBA, Derthona Basket e Gestione Cittadella, per celebrare lo sport e prepararsi alle emozioni della imminente Supercoppa.

Sport e trofei fin dal mattino

La manifestazione prenderà il via ufficialmente alle ore 10:00 con l’iniziativa “Canestri in piazza”. Tutti i presenti avranno la possibilità di scendere in campo e cimentarsi con il Basket e il Baskin: sarà sufficiente recarsi presso il gazebo dell’Informagiovani per richiedere gratuitamente un pallone da gioco.

Inoltre, per l’intera durata dell’evento, appassionati e curiosi avranno l’imperdibile occasione di mettersi in posa per scattare un selfie ricordo con il Trofeo, la coppa ufficiale della LBA Supercoppa.

Il pomeriggio: dalle acrobazie all’incontro con il capitano

Il programma pomeridiano entrerà nel vivo con esibizioni e momenti speciali dedicati ai tifosi bianconeri:

Ore 17:30: spettacolare esibizione delle Cheerleader della Derthona Ginnastica, pronte a scaldare il pubblico a ritmo di acrobazie e coreografie.

spettacolare esibizione delle Cheerleader della Derthona Ginnastica, pronte a scaldare il pubblico a ritmo di acrobazie e coreografie. Ore 18:00: presso la libreria Namastè si terrà un esclusivo Meet&Greet con Andrea Pecchia. Il capitano del Derthona Basket sarà a disposizione dei fan per firmare autografi, scattare foto e condividere le emozioni in vista delle sfide di Supercoppa, in programma presso la Nova Arena il 19 e 20 settembre.

La serata si accende a ritmo di musica

Subito dopo l’incontro con il capitano, la serata si animerà a tempo di musica. Piazza del Duomo diventerà una vera e propria pista da ballo fino alla chiusura dell’evento, grazie a un fitto programma di intrattenimento musicale.

Sul palco si alterneranno diversi protagonisti:

Faba Lab

Le Vibrazioni Summer Show

Un coinvolgente DJ Set

Animazione con distribuzione di gadget esclusivi firmati Disco-nnect, a cura di Freesound.

L’ingresso alla piazza e la partecipazione a tutte le attività previste nel corso della giornata sono completamente gratuiti.

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