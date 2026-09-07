Il XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” rinnova la sua consolidata tradizione e torna a fare tappa a Salabue di Ponzano Monferrato. Sabato 12 settembre 2026, alle ore 21:00, la suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio Abate ospiterà un atteso concerto interamente dedicato ad Antonio Vivaldi. Protagonista della serata sarà l’ensemble “L’Archicembalo”, da anni impegnato nella riscoperta e nella valorizzazione della grande musica strumentale italiana del Settecento.

Il fascino delle Sonate vivaldiane

L’appuntamento musicale, intitolato “Antonio Vivaldi – Le Sonate a Due Violini e Basso Continuo ‘secondo L’Archicembalo’”, proporrà al pubblico una raffinata selezione tratta dall’Opus 1, la prima raccolta a stampa del compositore veneziano pubblicata nel 1705. Il percorso si spingerà fino all’esecuzione della celebre Sonata in re minore RV 63 “La Follia”, riconosciuta come una delle pagine più note e virtuosistiche dell’intera produzione cameristica di Vivaldi.

Si tratta di un repertorio di fondamentale importanza per L’Archicembalo. Proprio a queste composizioni l’ensemble ha infatti dedicato un imponente progetto discografico: la registrazione integrale delle sonate, pubblicata in un cofanetto di tre CD dall’etichetta Brilliant Classics. Un traguardo che testimonia la profonda ricerca interpretativa del gruppo, basata sullo studio accurato delle fonti e della prassi esecutiva storica. La peculiarità di queste esecuzioni risiede nello spazio lasciato al basso continuo: non un semplice strumento di accompagnamento, ma una sezione musicale viva e ricca di colori che partecipa attivamente alla costruzione ritmica, armonica ed espressiva del brano.

I musicisti sul palco

A dar vita alle partiture vivaldiane all’interno della Chiesa di Sant’Antonio Abate sarà un organico composto da interpreti di grande specializzazione. Sul palco si esibiranno:

Marcello Bianchi e Paola Nervi ai violini.

e ai violini. Claudio Merlo al violoncello.

al violoncello. Matteo Cicchitti al violone.

al violone. Daniela Demicheli al clavicembalo.

Un profondo legame con il territorio

Il ritorno a Salabue conferma la vocazione del Festival di instaurare un rapporto autentico con i luoghi più significativi del territorio piemontese. Realizzato in stretta collaborazione con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, l’evento trasforma la storica chiesa locale in una delle sedi più riconoscibili e attese dell’intera rassegna.

La manifestazione, giunta alla sua diciassettesima edizione, vanta il prestigioso patrocinio dei Ministeri della Cultura e del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Alessandria, oltre che della Diocesi di Casale Monferrato. Il Festival è inoltre sostenuto dal contributo di diverse realtà, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione CRT, il Consiglio Regionale del Piemonte e la Diocesi di Tortona.

L’ingresso al concerto è completamente libero. Tuttavia, considerata la capienza limitata della Chiesa di Sant’Antonio Abate, l’organizzazione consiglia vivamente di prenotare il proprio posto a sedere. Per farlo è sufficiente contattare il numero 347.0867632 oppure scrivere un’email all’indirizzo alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com.