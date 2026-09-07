Visto il grande successo di pubblico e il forte interesse suscitato in questi mesi, il Teatro Ariston di Sanremo, la famiglia Bongiorno e la Fondazione dedicata all’indimenticato presentatore hanno deciso di prorogare la mostra “Mike Bongiorno. L’uomo, il mito”. L’esposizione, allestita presso la Sala Incontri del teatro, resterà visitabile fino al 18 dicembre 2026. Per celebrare questo traguardo e onorare la memoria del conduttore, martedì 8 settembre – nel diciassettesimo anniversario del giorno in cui Mike salutava per l’ultima volta il suo pubblico – l’ingresso sarà eccezionalmente gratuito per l’intera giornata.

Un viaggio lungo mezzo secolo di televisione (e non solo)

Inaugurata lo scorso 23 maggio e curata da Nicolò Bongiorno, figlio del presentatore e presidente dell’omonima Fondazione, la mostra non è una semplice esposizione celebrativa. Si tratta di un racconto intimo e profondo, capace di restituire la complessità di una figura che ha accompagnato la storia della televisione e la vita quotidiana di milioni di italiani.

Il percorso espositivo si snoda attraverso fotografie, documenti, oggetti personali e materiali audiovisivi inediti, accompagnando il visitatore dalle origini del conduttore fino agli anni della maturità professionale. Tra i focus principali dell’esposizione spiccano:

I grandi successi televisivi: dagli storici “Lascia o raddoppia?” e “Rischiatutto”, fino all’esplosione della televisione commerciale e privata.

dagli storici “Lascia o raddoppia?” e “Rischiatutto”, fino all’esplosione della televisione commerciale e privata. Il legame con la città: un’attenzione particolare è riservata al profondo rapporto con Sanremo e con il Festival della canzone italiana, che Mike ha condotto per ben undici edizioni.

un’attenzione particolare è riservata al profondo rapporto con Sanremo e con il Festival della canzone italiana, che Mike ha condotto per ben undici edizioni. I colleghi e i riconoscimenti: un intero spazio è dedicato al rapporto con Pippo Baudo e agli iconici Telegatti originali esposti in sala.

un intero spazio è dedicato al rapporto con Pippo Baudo e agli iconici Telegatti originali esposti in sala. L’uomo dietro il personaggio: emergono le passioni più vere di Mike, dall’amore per lo sport e per la montagna, fino alla sua innata ironia e spontaneità che lo hanno reso “uno di famiglia”.

La novità: il quaderno-catalogo ufficiale

A completamento del progetto espositivo, il Teatro Ariston ha deciso di realizzare ed editare un apposito quaderno-catalogo della mostra. La pubblicazione è stata pensata come uno strumento per conservare il ricordo della visita, raccogliendo e valorizzando i contenuti fondamentali dell’esposizione.

Un prezioso oggetto da collezione che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione dell’iniziativa – realizzata con la partecipazione del Comune di Sanremo, il contributo di Banca Generali Private e il supporto di Sanremo On – contribuendo a trasmettere alle nuove generazioni la memoria di una delle figure più amate della cultura popolare italiana.

Orari di apertura al pubblico

La proroga fino all’inverno trasformerà la mostra in un appuntamento culturale di lunga durata nel cuore del Ponente ligure. Di seguito gli orari per visitare l’esposizione presso la Sala Incontri del Teatro Ariston:

Da martedì a sabato: aperto dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 21:00.

aperto dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 21:00. Domenica e lunedì: aperto nella sola fascia pomeridiana e serale, dalle 16:00 alle 21:00.

aperto nella sola fascia pomeridiana e serale, dalle 16:00 alle 21:00. Sono previste agevolazioni sul biglietto d’ingresso per i possessori della tessera “Sanremo On”, per gli Over 70 e per gli Under 26.

Under 18: l’ingresso è sempre gratuito.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!