Arte, paesaggio, gusto e musica si incontrano a Casalnoceto. Sabato 12 settembre 2026 il borgo ospiterà l’evento “FAI suonare la bellezza”, un’iniziativa organizzata dal FAI (Delegazione di Tortona) per condurre il pubblico alla scoperta delle ricchezze storiche e culinarie del luogo. La manifestazione offrirà un suggestivo percorso diviso in due momenti principali, intrecciando la valorizzazione del patrimonio artistico con la convivialità delle eccellenze enogastronomiche locali.

Il programma: alla scoperta dell’Oratorio di San Rocco

Il palinsesto della giornata prenderà il via nel tardo pomeriggio, focalizzandosi sulla cultura e sulle radici storiche del paese. A partire dalle ore 18:00, l’attenzione si concentrerà sull’Oratorio di San Rocco. In questa affascinante cornice verrà organizzata una visita guidata, studiata per accompagnare i partecipanti in un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta della storia dell’edificio e dei preziosi tesori che custodisce.

Sapori locali e musica dal vivo

Subito dopo l’immersione nell’arte, l’evento cambierà veste per celebrare l’incontro tra note musicali e prodotti tipici. Dalle ore 19:30 si aprirà infatti la “Degustazione in musica Jazz”. I partecipanti potranno assaporare le specialità del territorio lasciandosi trasportare da un intrattenimento musicale di alto livello, all’insegna del motto “un territorio da ascoltare”.

Ad esibirsi durante la serata, regalando note pensate per “unire persone e luoghi”, saranno tre talentuosi artisti:

Souleymane N’Diaye

Alberto Graziani

Nicola Delle Foglie

Organizzazione e piano in caso di maltempo

L’evento è patrocinato dal Comune di Casalnoceto e dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia, ed è stato realizzato in stretta collaborazione con la Consulta Giovanile del Comune.

Per garantire la perfetta riuscita della serata, gli organizzatori hanno predisposto un’alternativa logistica: in caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse, l’intera manifestazione non verrà annullata ma si terrà al coperto presso i locali del Teatro SOMS di Casalnoceto.