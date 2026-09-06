La 40ª edizione delle Vele d’Epoca di Imperia si arricchisce di un importante capitolo dedicato all’ambiente e all’alta gastronomia. Questa mattina, 6 settembre 2026, il Lounge della manifestazione ha ospitato una serie di incontri e cooking show focalizzati sulla tutela del mare, la biodiversità mediterranea e le eccellenze del territorio, grazie alla partecipazione di chef di fama internazionale.

L’allarme Lion Fish e la difesa del “Mare Nostrum”

Le iniziative della mattinata si inseriscono nel calendario del progetto “Wiki – Help Save The Med”, ideato dal regista e produttore americano Tom Woods, già vincitore di quattro Emmy Awards.

L’attenzione si è concentrata fin dalle ore 11:00 sui rischi legati all’inquinamento marino e alla preoccupante diffusione delle specie aliene invasive. Tra queste spicca l’emergenza del Lion Fish: penetrato nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, sta riducendo drasticamente le popolazioni di pesci autoctoni, causando gravi squilibri lungo le coste greche. Il suo arrivo sulle coste italiane è previsto intorno al 2028, rendendo urgente un’azione di sensibilizzazione e sostegno per le comunità, i pescatori, i ristoratori e gli operatori del settore ittico.

A chiudere l’incontro è stato il cooking show di Didier Rubiolo, cofondatore del celebre Stars’N’Bars del Principato di Monaco e collaboratore dell’associazione Elafonisos Eco (attiva dal 2013). Da anni impegnato nella cucina ecologica e responsabile, lo chef ha proposto al pubblico diverse interpretazioni culinarie proprio a base di Lion Fish, trasformando una minaccia ecologica in un potenziale e gustoso piatto per le nostre tavole.

La “Rotta Nord Ovest” dello chef stellato Ivano Ricchebono

A mezzogiorno, il palcoscenico culinario è passato a Ivano Ricchebono, chef genovese classe 1972 formato alla Scuola Alberghiera Bergese e oggi alla guida del ristorante “ISI”. Nel corso della sua brillante carriera, Ricchebono ha collezionato traguardi di grande prestigio:

Nel 2004 ha aperto il ristorante “The Cook”, con cui ha conquistato la Stella Michelin nel 2010.

È diventato un volto noto del piccolo schermo come ospite fisso della trasmissione “La Prova del Cuoco”, portando in tv una cucina autentica e radicata nel territorio.

Dal 2020 ricopre il prestigioso ruolo di Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia.

Per omaggiare le Vele d’Epoca, lo chef ha ideato e presentato un piatto esclusivo intitolato “Rotta Nord Ovest”. Si tratta di un cappuccino di patata con stoccafisso norvegese 2.0 e aromi liguri. Una ricetta che celebra il profondo legame storico tra la Liguria e la Norvegia: lo stoccafisso, arrivato grazie ai traffici marittimi, è stato infatti adottato dalle comunità costiere del Ponente come un vero e proprio ingrediente identitario.

Un punto di riferimento per il Mediterraneo

A tracciare un bilancio dell’iniziativa è intervenuto Biagio Parlatore, presidente di Assonautica. “Le Vele d’Epoca di Imperia non sono soltanto una celebrazione della cultura marinara, ma un luogo di incontro tra tradizione, innovazione e responsabilità verso il nostro mare”, ha dichiarato.

Soffermandosi sull’importanza degli ospiti coinvolti, Parlatore ha spiegato che “la presenza di chef internazionali come Didier Rubiolo e Ivano Ricchebono ci permette di raccontare, attraverso la cucina, temi fondamentali come la tutela della biodiversità e il valore delle eccellenze del territorio”.

“Siamo orgogliosi di proporre contenuti che uniscono divulgazione, sostenibilità e alta gastronomia”, ha infine concluso il presidente, ribadendo come questo format stia “rafforzando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento del Mediterraneo”.

L’evento ha confermato la capacità delle Vele d’Epoca di rinnovarsi, integrando la tradizione velica con tematiche di forte attualità. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.veledepoca.com.

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