Castelnuovo Scrivia ha vissuto una serata indimenticabile all’insegna della musica e della grande solidarietà. Il concerto di Anna Tatangelo, tappa del suo fortunato tour estivo, ha richiamato nella piazza del paese oltre 5.000 persone in occasione della 27ª edizione della Giornata Franca Cassola Pasquali. Un evento che ha saputo emozionare e coinvolgere l’immenso pubblico presente, registrando un nuovo e straordinario traguardo nella raccolta fondi a favore dell’associazione.

Il successo e il nuovo record di generosità

Oltre al grande spettacolo offerto sul palco, la vera protagonista della serata di sabato è stata la generosità della comunità. I fondi raccolti in occasione dell’evento hanno infatti toccato numeri mai raggiunti fino ad ora, riuscendo a superare persino il record che era stato stabilito nel corso dell’edizione dello scorso anno.

La performance dell’artista ha lasciato il segno, confermandosi non solo come un momento di grande intrattenimento, ma anche come un potente veicolo di solidarietà per sostenere le iniziative benefiche legate al territorio.

L’emozione e i ringraziamenti di Helenio Pasquali

L’entusiasmo per la perfetta riuscita della manifestazione è stato espresso da Helenio Pasquali, presidente dell’associazione intitolata alla memoria della madre. “Sono doppiamente felice sia per questi grandi numeri che per la straordinaria sensibilità dimostrata da Anna Tatangelo che per quasi due ore ci ha fatto cantare, commuovere ed emozionare”, ha dichiarato Pasquali.

Il presidente ha poi voluto rivolgere una serie di sentiti e doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata da incorniciare:

Ad Anna Tatangelo, definita una grande artista e una donna straordinaria, insieme ai suoi musicisti, alle sue ballerine e all’intera produzione.

Al direttore artistico Aldo Ciavarella .

. All’intero pubblico e a chi ogni anno dimostra la propria vicinanza all’associazione.

Al reparto di Senologia diretto dal Dott. Francesco Millo .

. Ad Alessandra Dellacà, che ha brillantemente presentato l’evento.

Infine, un plauso essenziale è andato a chi ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per la riuscita della manifestazione: “Un ringraziamento speciale a tutti i volontari della Franca Cassola Pasquali che hanno garantito una meravigliosa organizzazione dell’intera serata”, ha concluso Pasquali.

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