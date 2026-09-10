Il grande volley internazionale fa il suo ritorno in Liguria. Sabato 19 settembre, alle ore 18:30, il Palaravizza di Alassio aprirà le sue porte per ospitare un prestigioso Test Match tra il Cuneo Volley e l’AS Cannes Volleyball. L’evento, presentato ufficialmente nella mattinata di oggi, giovedì 10 settembre, rientra nel programma della quarantaduesima edizione del Memorial Dado Tessitore, offrendo agli appassionati l’occasione unica di ammirare dal vivo due formazioni militanti nei massimi campionati di Italia e Francia.

La conferenza stampa e l’ospite a sorpresa

Nel corso della conferenza stampa di lancio, svoltasi oggi, c’è stato spazio per una gradita sorpresa. I presenti si sono infatti collegati in video con Albisola per salutare Ilaria Spirito, libero della Nazionale azzurra reduce dalla finale degli Europei disputata domenica a Istanbul. All’atleta è stata idealmente consegnata una targa per celebrarla quale eccellenza dello sport savonese e della pallavolo italiana.

All’incontro istituzionale hanno preso parte diverse figure chiave del progetto sportivo:

Roberta Zucchinetti (Assessore allo sport del Comune di Alassio).

Igor Colombi (Direttore generale di Gesco).

Davide Bima e Paolo Brugiafreddo (Rispettivamente direttore generale e direttore sportivo del Cuneo Volley).

Alessandro Cartasso (Consigliere regionale Fipav) e Giuseppe Privitera (Vicepresidente del Comitato Territoriale Fipav).

Cesare Fagnani e Giancarlo Bertolotto (Presidenti di Nlp Sanremo e Alassio Volley).

I roster rinnovati e i campioni in campo

C’è grande curiosità tra gli addetti ai lavori per vedere all’opera le squadre, ampiamente rinnovate rispetto alla sfida dello scorso anno andata in scena a Imperia (quando i piemontesi si imposero 3-1 davanti a un palazzetto gremito in ogni ordine di posto). Sul parquet alassino scenderanno in campo atleti di diverse nazionalità:

Per il Cuneo (SuperLega): ci saranno i nuovi acquisti Leandro Mosca (centrale di 209 centimetri, campione del mondo nel 2022), il promettente palleggiatore Argilagos (ex Perugia) e lo schiacciatore statunitense Champlin, titolare della nazionale Usa.

ci saranno i nuovi acquisti Leandro Mosca (centrale di 209 centimetri, campione del mondo nel 2022), il promettente palleggiatore Argilagos (ex Perugia) e lo schiacciatore statunitense Champlin, titolare della nazionale Usa. Per il Cannes (Ligue A): spicca un ligure d’eccellenza, il regista imperiese Alessandro Acquarone. Il giocatore è reduce da tre stagioni con il Trentino Volley, avventura impreziosita dalla vittoria di uno scudetto e di una Champions League.

Le parole dell’Amministrazione e i premi in palio

La manifestazione, organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo con la collaborazione di Gesco, per la prima volta si sposta oltre i confini della provincia di Imperia. Un traguardo salutato con soddisfazione dall’Assessore allo Sport Roberta Zucchinetti: “Ci fa molto piacere ospitare ad Alassio, presso il Palaravizza, un Test Match internazionale di questa entità, che vedrà confrontarsi, nell’ambito del Memorial Dado Tessitore, due brillanti realtà della pallavolo maschile come Cuneo Volley e AS Cannes Volleyball. Siamo pronti per rivolgere loro un caloroso benvenuto per questo appuntamento che unisce sport di alto livello, dimensione internazionale e valorizzazione del nostro territorio, confermando ancora una volta la vocazione di Alassio come capitale dello sport. Un ringraziamento sentito da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale a tutte le realtà e le persone che hanno contribuito con impegno e passione a questo importante appuntamento”.

Al termine della gara, che si svolgerà sotto l’egida della Fipav e con il patrocinio di Regione, Coni e dei Comuni di Alassio e Sanremo, oltre alla consegna dell’Alassio-Sanremo Cup Memorial Tessitore, verranno assegnati diversi riconoscimenti:

Il Trofeo Sames per il miglior giocatore.

per il miglior giocatore. La Targa SvSport Morenews per il top scorer.

per il top scorer. Il Premio Speciale Targa Enoteca Regionale del Roero .

. Il Premio Balzola Baci di Alassio.