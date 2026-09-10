Ancora vandalismi e furti al cimitero di Tortona, ma questa volta i malviventi si sono spinti ben oltre, arrivando a smantellare e portare via l’intera struttura in legno che delimitava una sepoltura a terra. A denunciare il vergognoso episodio è un nostro lettore, che recandosi a fare visita al proprio caro ha trovato la tomba completamente depredata, spogliata di ogni arredo e ridotta a un cumulo di terra, come si può vedere dall’immagine in alto che ci ha inviato.

Un furto senza precedenti

In passato erano già arrivate in redazione diverse segnalazioni che riguardavano furti di fiori, sottovasi o piccoli danneggiamenti tra i vialetti del camposanto. È tuttavia la prima volta che si registra il furto dell’intera “cornice” di una tomba.

I malviventi, agendo indisturbati, hanno fatto razzia di tutto ciò che adornava la sepoltura. Nello specifico, dalla tomba sono stati portati via:

La struttura in legno che faceva da perimetro alla sepoltura a terra.

Il portalampade e i relativi ornamenti.

I fiori lasciati in ricordo del defunto.

A rendere la scena ancora più desolante è il fatto che i ladri hanno lasciato al centro della terra smossa soltanto un lumino, peraltro spento.

Lo sdegno e la richiesta di telecamere

Di fronte a una simile mancanza di rispetto, la rabbia del familiare è incontenibile. Nel messaggio inviato alla nostra redazione, il lettore descrive con amarezza la scoperta: “Si son rubati al cimitero la cassa di legno di mio zio fiori e tutto quello che c’era sopra”.

L’azione dei vandali, purtroppo, non si è limitata a un unico bersaglio. Il lettore ha infatti notato danni anche nelle immediate vicinanze: “E pure da una tomba a fianco addirittura han rubato tutto e lanciato la croce in terra…”. Un affronto alla memoria dei defunti che ha portato il cittadino a definire l’accaduto “lo schifo più assurdo”.

Oltre allo sdegno per la pochezza del gesto (“Pure coi morti se la prendono”), il cittadino solleva anche il tema della sicurezza e dei controlli all’interno della struttura cimiteriale, domandandosi cosa sia possibile fare per individuare i responsabili e scoraggiare definitivamente l’azione di questi sciacalli. Il lettore propone anche l’installazione di telecamere ma vista la vastità del cimitero ne sarebbero necessarie diverse.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!