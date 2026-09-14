Domenica 20 settembre 2026, alle ore 18:00, la Chiesa della Beata Vergine Assunta di Valmadonna farà da cornice all’ottavo appuntamento della XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”. L’evento, a ingresso completamente libero, vedrà protagonista il Duo Centola-Disabato con un suggestivo concerto intitolato “Frammenti di Viaggio”.
La musica come strumento di valorizzazione
L’iniziativa si inserisce all’interno di un preciso percorso strategico, fortemente sostenuto dal Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante. L’obiettivo dell’Amministrazione è infatti la valorizzazione e il rilancio culturale dei sobborghi cittadini, portando eventi di spessore al di fuori del perimetro del centro storico.
La tappa musicale di Valmadonna segue la scia degli ottimi riscontri già ottenuti nei precedenti appuntamenti della rassegna, che hanno toccato con successo le frazioni di Litta Parodi e Spinetta Marengo.
I protagonisti e la direzione artistica
A dare vita al programma musicale della serata sarà il Duo Centola-Disabato, un sodalizio artistico che unisce le sonorità di due strumenti affascinanti:
- Angela Centola, alla chitarra.
- Antonio Disabato, alla fisarmonica.
La realizzazione di questo ottavo appuntamento del Festival è stata resa possibile grazie all’impegno dell’Associazione promotrice, guidata dal presidente Matteo Costa, e al lavoro del Direttore Artistico, il Maestro Daniela Demicheli.
Il riepilogo dell’evento
Di seguito i dettagli utili per assistere allo spettacolo:
- Evento: Concerto “Frammenti di Viaggio” del Duo Centola-Disabato.
- Data e ora: Domenica 20 settembre 2026, alle ore 18:00.
- Luogo: Chiesa della Beata Vergine Assunta, Valmadonna (AL).
- Ingresso: Libero e aperto al pubblico.