Giovedì 17 settembre 2026, alle ore 16.00, il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia ospiterà un sentito omaggio dedicato a Luigino Maccario, indimenticato promotore e difensore della cultura e delle tradizioni intemelie. L’evento, organizzato in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, si terrà presso lo Spazio Alcotra a lui intitolato, con accesso diretto dalla terrazza della struttura.

La rete organizzativa e l’apertura dell’evento

L’incontro commemorativo è frutto della sinergia tra il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” (MAR), il Comune di Ventimiglia, la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Cumpagnia d’i Ventemigliusi.

L’appuntamento sarà introdotto da Daniela Gandolfi, Conservatrice del MAR, e da Marco Scullino, Consule Rapresentante della Cumpagnia d’i Ventemigliusi. Ad aprire ufficialmente la giornata saranno poi i saluti istituzionali delle autorità cittadine:

Flavio Di Muro , Sindaco di Ventimiglia.

, Sindaco di Ventimiglia. Tiziana Faedda, Assessore alla Cultura.

Gli interventi in programma e gli ospiti

Nel corso del pomeriggio si susseguiranno diversi contributi mirati a ripercorrere l’impegno e l’eredità culturale lasciata da Maccario alla sua città e all’intero territorio intemelio. Il programma prevede nello specifico:

L’intervento di Beatrice Palmero (direttrice del Quaderno Annuale di Studi Storici “Intemelion. Cultura e Territorio”) incentrato sul tema: Il contributo di Luigino Maccario all’ “Archivio della Memoria” di Intemelion.

(direttrice del Quaderno Annuale di Studi Storici “Intemelion. Cultura e Territorio”) incentrato sul tema: Il contributo di Luigino Maccario all’ “Archivio della Memoria” di Intemelion. La relazione di Marilisa Sismondini (rappresentante della Cumpagnia), che approfondirà il legame tra Luigino e la Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu.

Alla speciale giornata in ricordo di Maccario parteciperanno inoltre gli amici di sempre e la professoressa Graziella Baudino, sua vedova, uniti nel celebrare la memoria di una figura centrale per la storia e le tradizioni locali.