Venerdì 25 settembre alle ore 20:45, la Sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona ospiterà l’incontro intitolato “Corpo, percezione, ambiente – Dialogo tra architettura e scienze biologiche”. L’evento culturale è organizzato dal Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia e vanta il patrocinio ufficiale del Comune di Tortona.
I temi e i protagonisti del dibattito
La serata proporrà un confronto multidisciplinare incentrato sui legami tra lo spazio architettonico, il benessere fisico e l’ambiente circostante. Per approfondire questi temi, l’incontro vedrà la partecipazione di tre relatori esperti nei rispettivi settori:
- Dario Canciani: ingegnere edile e cofondatore dello studio Metafora.
- Emma Peracchio: osteopata e istruttrice di ginnastica posturale.
- Francesco Oliva: biologo nutrizionista ed esperto PNEI.
Informazioni utili per la partecipazione
L’ingresso alla manifestazione è completamente libero e aperto al pubblico. Per richiedere ulteriori informazioni sui contenuti della serata o per effettuare prenotazioni, è stato messo a disposizione il numero di telefono 338 9357661.