Venerdì 25 settembre alle ore 20:45, la Sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona ospiterà l’incontro intitolato “Corpo, percezione, ambiente – Dialogo tra architettura e scienze biologiche”. L’evento culturale è organizzato dal Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia e vanta il patrocinio ufficiale del Comune di Tortona.

I temi e i protagonisti del dibattito

La serata proporrà un confronto multidisciplinare incentrato sui legami tra lo spazio architettonico, il benessere fisico e l’ambiente circostante. Per approfondire questi temi, l’incontro vedrà la partecipazione di tre relatori esperti nei rispettivi settori:

Dario Canciani : ingegnere edile e cofondatore dello studio Metafora.

: ingegnere edile e cofondatore dello studio Metafora. Emma Peracchio : osteopata e istruttrice di ginnastica posturale.

: osteopata e istruttrice di ginnastica posturale. Francesco Oliva: biologo nutrizionista ed esperto PNEI.

Informazioni utili per la partecipazione

L’ingresso alla manifestazione è completamente libero e aperto al pubblico. Per richiedere ulteriori informazioni sui contenuti della serata o per effettuare prenotazioni, è stato messo a disposizione il numero di telefono 338 9357661.