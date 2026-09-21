Il Comune di Tortona ha indetto una selezione pubblica, basata sulla sola valutazione dei titoli, finalizzata al conferimento di quattro incarichi di rilevatore per le attività del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026. Le operazioni di rilevazione si svolgeranno nel corso del quarto trimestre del 2026.
Come presentare la domanda
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno completare la procedura entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 22 settembre 2026, termine ultimo per la presentazione delle candidature tramite il modulo dedicato.
Per consultare tutti i dettagli relativi ai requisiti, alle modalità di partecipazione e per accedere alla documentazione ufficiale, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Tortona al link https://www.comune.tortona.al.it/it/servizi/page/censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-2026-incarico-di-rilevatore.