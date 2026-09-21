Domenica 27 settembre 2026, la città di Tortona ospiterà il secondo atteso appuntamento nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. L’iniziativa, intitolata “Salvare la memoria. Una visita guidata per scoprire il futuro del nostro passato”, accenderà i riflettori sulla salvaguardia dei reperti storici, offrendo al pubblico l’eccezionale opportunità di esplorare i depositi del Museo MA-De, luoghi fondamentali per l’arte ma solitamente inaccessibili ai visitatori.

L’obiettivo: riflettere sulla tutela dei beni culturali

L’appuntamento culturale è stato pensato per offrire alla cittadinanza una riflessione condivisa su tematiche cruciali per la tutela del nostro patrimonio artistico e archeologico. Al centro dell’incontro verranno posti quesiti fondamentali per gli addetti ai lavori e non solo:

Come si può salvaguardare concretamente un reperto storico?

Cosa significa davvero prendersi cura dei beni culturali?

In che modo è possibile garantirne l’integrità e la sicura trasmissione alle generazioni future?

Il programma e le tappe della visita

Il percorso si articolerà in due momenti distinti, accompagnando i visitatori in un vero e proprio viaggio dietro le quinte dell’archeologia locale per scoprire da vicino il lavoro quotidiano di chi dà un futuro alla nostra storia. Il programma prevede:

Ore 16:00: partenza presso il Museo MA-De in piazza Arzano, dove prenderà il via una visita guidata tematica tra le sale che ospitano la collezione.

partenza presso il Museo MA-De in piazza Arzano, dove prenderà il via una visita guidata tematica tra le sale che ospitano la collezione. Ore 17:15 circa: l’itinerario si sposterà nei depositi del MA-De situati in via Cereti. I partecipanti avranno la rara occasione di accedere a questi spazi normalmente chiusi al pubblico, ma essenziali per la corretta conservazione delle opere.

Le guide d’eccezione e i contatti

Ad accompagnare i partecipanti lungo questo affascinante itinerario ci saranno due professionisti di grande spessore: l’archeologo Gian Battista Garbarino (funzionario SABAP-AL) e l’archeologa Paola Comba (conservatore del MA-De).

Per ottenere ulteriori informazioni sull’evento, l’organizzazione ha messo a disposizione i seguenti canali:

E-mail: biblioteca@comune.tortona.al.it, museocivico@comune.tortona.al.it oppure palazzoguidobono@comune.tortona.al.it

biblioteca@comune.tortona.al.it, museocivico@comune.tortona.al.it oppure palazzoguidobono@comune.tortona.al.it Sito internet: www.palazzoguidobono.it