Il Comune di Diano Marina prosegue il suo piano di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità cittadina. Negli ultimi giorni, il Settore Lavori Pubblici ha dato il via libera formale a due importanti operazioni di manutenzione ordinaria sul territorio. I cantieri interesseranno nello specifico il rifacimento del manto stradale in via Rossini e un aggiornamento dei lavori già in corso lungo i tratti di strada Berzi e strada Orbi.

Sicurezza e nuovi asfalti in via Rossini

Per quanto riguarda il centro urbano, l’attenzione dell’Amministrazione si è concentrata su via Rossini. L’intervento si è reso necessario per garantire un’adeguata messa in sicurezza del tratto viario attraverso il completo rifacimento del manto bituminoso.

Le pratiche per l’assegnazione sono state completate tramite la piattaforma telematica degli acquisti pubblici. L’appalto è stato ufficialmente affidato all’Impresa Cogeca S.r.l., con sede ad Albenga, che si occuperà di eseguire le operazioni di asfaltatura previste dal progetto. La direzione dei lavori per questa specifica opera è stata affidata all’ingegnere Cristina Gagliolo, tecnico interno al Comune.

Lavori aggiuntivi per strada Berzi e strada Orbi

Parallelamente, procedono le opere di manutenzione ordinaria lungo i tratti di strada Berzi e strada Orbi. L’intervento in questo settore cittadino è attualmente curato dall’Impresa Boero Lino e Ivano S.r.l., realtà aziendale con sede a Pornassio.

Durante lo svolgimento del cantiere, i tecnici hanno riscontrato la necessità di approvare una variante progettuale per poter effettuare degli ulteriori interventi non previsti dal piano iniziale, ma ritenuti indispensabili. Nello specifico, questo aggiornamento dei lavori – supervisionati dalla direzione dell’architetto Eleonora Calcagno – ha comportato:

L’approvazione formale di una perizia suppletiva per permettere l’esecuzione delle opere aggiuntive richieste.

La concessione all’impresa esecutrice di una proroga di dieci giorni sui tempi di completamento, al fine di garantire la corretta esecuzione delle nuove operazioni di manutenzione.