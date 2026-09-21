Un pubblico attento e numeroso ha gremito la sala per prendere parte al nuovo appuntamento del progetto 12×12 Donne, interamente incentrato sul profondo rapporto tra amore, libertà e autonomia femminile, oltre che sull’importanza cruciale delle pari opportunità.

L’incontro e le collaborazioni sul territorio

L’evento ha visto l’alternarsi di letture e momenti di riflessione guidati da Rosaria Cassarà e Gianni Marchesotti. L’iniziativa è stata realizzata in stretta collaborazione con UNITRE Tortona e ha visto la moderazione affidata all’Assessore Giordana Tramarin.

Il progetto culturale è promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del percorso 12×12 Donne, avvalendosi della cooperazione della Consulta Comunale per le Pari Opportunità e la Non Discriminazione. La rilevanza istituzionale dell’appuntamento è stata sottolineata anche dai patrocini concessi:

La Provincia di Alessandria.

La Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, intervenuta all’evento attraverso la rappresentante Cherima Fteita.