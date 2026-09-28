A partire da oggi, lunedì 28 settembre, e fino a giovedì 8 ottobre, la Tangenziale di Alessandria (SS10 Racc) sarà interessata da chiusure notturne al traffico per consentire il proseguimento dei lavori di risanamento del manto stradale in piena sicurezza. Una volta completato il ripristino lungo la corsia di sorpasso, gli interventi riguardano ora la corsia di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo di Alessandria/via Marengo (km 0) e lo svincolo per l’Ospedale Borsalino (km 3,500), in direzione nord/A21.

Orari di chiusura, riaperture diurne e fine settimana

Per permettere l’esecuzione delle opere lungo il tratto tra i due svincoli, la circolazione subirà specifiche modifiche articolate per fasce orarie:

Chiusura notturna (dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del giorno successivo): chiusura totale al traffico del tratto interessato da lunedì 28 settembre a giovedì 8 ottobre, con deviazione della circolazione in uscita sulla viabilità locale.

chiusura totale al traffico del tratto interessato da lunedì 28 settembre a giovedì 8 ottobre, con deviazione della circolazione in uscita sulla viabilità locale. Fascia diurna (dalle ore 7:00 alle ore 20:00): riapertura della carreggiata al traffico, che risulterà regolarmente percorribile lungo la corsia di sorpasso.

riapertura della carreggiata al traffico, che risulterà regolarmente percorribile lungo la corsia di sorpasso. Sospensione nel fine settimana: durante il weekend i cantieri e le relative limitazioni verranno sospesi, rendendo la carreggiata percorribile sulla corsia di sorpasso anche nelle ore notturne.

Il piano dei lavori nelle prossime settimane

Gli interventi rientrano nel più ampio progetto di ripristino della pavimentazione stradale lungo i 6,7 chilometri della Tangenziale di Alessandria (SS10 Racc), nel tratto che collega la rotatoria di svincolo per la A21 e lo svincolo di Alessandria/via Marengo, in entrambe le direzioni di marcia.

Nelle prossime settimane le operazioni di risanamento proseguiranno alternando due diverse modalità di cantiere:

Interventi lungo la corsia di sorpasso, durante i quali sarà attivo esclusivamente il restringimento di carreggiata.

Lavori lungo la corsia di marcia, che richiederanno la chiusura notturna dell’intera carreggiata dalle ore 20:00 alle 7:00 e la successiva riapertura durante il giorno.

Anas (Gruppo FS) rinnova l’invito alla prudenza con la campagna “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!” e ricorda che per viaggiare informati è a disposizione il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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