In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 la Pieve Romanica di Viguzzolo accoglie i visitatori per un nuovo appuntamento della Stagione Culturale promosso dall’Associazione Culturale Viguzzolese (ACV). Per l’intero fine settimana sarà possibile scoprire e ammirare da vicino lo storico monumento attraverso percorsi di visita dedicati.

Visite guidate alla Pieve Romanica

Nel corso del fine settimana del 26 e 27 settembre, il pubblico potrà accedere alla struttura e partecipare alle attività di valorizzazione curate dai volontari dell’associazione:

Visite guidate gratuite alla Pieve Romanica attive dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Percorso inserito nell’ambito delle celebrazioni ufficiali delle Giornate Europee del Patrimonio per promuovere e far conoscere le testimonianze storico-architettoniche del territorio.

Informazioni e contatti

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Viguzzolo, il Comune di Casalnoceto e l’associazione La Memoria Del Passato ODV. Per maggiori dettagli e informazioni è possibile consultare i canali social ufficiali (Facebook e Instagram) oppure visitare il sito internet www.viguzzolocultura.it.