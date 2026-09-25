SABATO 26 SETTEMBRE

Tortona: alle 10,30 la centrale piazza Duomo di Tortona si trasformerà in una palestra a cielo aperto per ospitare un’iniziativa sportiva a scopo benefico. L’evento, dedicato alla Ginnastica Dinamica Militare e patrocinato dal Comune, ha l’obiettivo di coniugare attività fisica, socialità e solidarietà per sostenere attivamente la Senologia Oncologica dell’Ospedale cittadino

Tortona: al Museo Diocesano in via Seminario le ore 16:30 il pubblico avrà la possibilità di partecipare a una visita guidata, offerta gratuitamente, per scoprire da vicino il nuovo allestimento del Museo Diocesano. L’appuntamento culturale sarà ulteriormente impreziosito dall’apertura straordinaria della Biblioteca Storica, permettendo ai presenti di ammirare uno spazio solitamente non accessibile al pubblico. L’accesso alla struttura e alle collezioni prevede il solo costo del biglietto di ingresso.

Tortona: alle 17 presso la Biblioteca Civica in via Ammiraglio Mirabello Giornate del Patrimonio. Al centro dell’evento ci saranno tre giovani eccellenze locali: Katerina Basso, Giada Censi e Cristina Zamboni. Le studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marconi”, guidate dalla stessa professoressa Semino, racconteranno il percorso che le ha portate a raggiungere importanti traguardi accademici e internazionali

Tortona: alle ore 18:00, la suggestiva Cripta del Santuario della Madonna della Guardia di Tortona farà da cornice a un importante evento musicale e culturale. L’appuntamento vedrà protagonista il pregevole organo a canne “Führer 1959”, inaugurato e collocato in questa sede proprio lo scorso anno, per un grande concerto dedicato alla memoria di Paolo Perduca.

Tortona: presso la chiesa parrocchiale della frazione Vho alle 18:30 – Recital per Viola: Esibizione della violista Teresa Valenza, con un repertorio dedicato alle composizioni di Bach, Reger e Hindemith.

Tortona: fino al 26 settembre presso la Biblioteca Civica Mostra della pittrice Maurizia Assanelli. L’esposizione è promossa dalla Città di Tortona e dal Sistema Bibliotecario Tortonese,

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Garbagna: alle ore 16:30, i locali della SOMS di Garbagna, situati in via Roma 32, ospiteranno un importante momento di confronto dal titolo “La Restanza. E adesso? Non solo parole: che cosa possiamo fare davvero?”. L’incontro rappresenta l’evento di un più ampio progetto dedicato alla montagna e alle aree interne, pensato non come una conclusione, ma come un vero e proprio punto di partenza per il territorio.

Sale: a partire dalle ore 21:00, il Teatro Sociale – SOMS di Sale (AL) ospiterà un importante appuntamento di approfondimento giornalistico intitolato “Caos a Oriente”. Protagonista assoluto della serata sarà Domenico Quirico, noto giornalista, scrittore e storico inviato di guerra, che guiderà il pubblico nella comprensione delle complesse dinamiche attuali.

San Sebastiano Curone: alle ore 21:00, la Sala S.M.S. di San Sebastiano Curone ospiterà “In Bianco e Nero”, il prossimo atteso appuntamento del XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”. Protagonista assoluto della serata sarà il pianoforte a quattro mani, con la sua particolare dimensione sonora e spettacolare, suonato dal Duo Costa-Demicheli (formato dai pianisti Matteo Costa e Daniela Demicheli).

Viguzzolo: dalle 16 alle 19 In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 la Pieve Romanica di Viguzzolo accoglie i visitatori per un nuovo appuntamento della Stagione Culturale promosso dall’Associazione Culturale Viguzzolese (ACV). Per l’intero fine settimana sarà possibile scoprire e ammirare da vicino lo storico monumento attraverso percorsi di visita dedicati.

Volpedo: passeggiata sui passi di Pellizza. Ore 07:15: ritrovo alla piazza di Monleale Alto. Ore 07:30: partenza della passeggiata. Ore 10:00: colazione alla chiesetta di Reguardia, con la presenza della Pro Loco e di un mercatino dedicato ai produttori locali.Ore 11:00: visite guidate alla piccola mostra “en plein air” dal titolo Il fascino della natura. Ore 12:00: ritorno a piedi o con l’ausilio della navetta.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Tortona: Dalle 10 alle 18 in via Emilia Cantarà e Catanaj fiiera delle anticaglie edizione autunnale

Tortona: dalle 11,45 gli spazi del Museo Orsi di Tortona, in via Emilia 446, ospiteranno la seconda edizione del “VegUnderground FEST”, la manifestazione dedicata alla cultura veg, alla tutela dell’ambiente, al vivere responsabile, alla musica e all’arte indipendente. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Pandora con il patrocinio della Città di Tortona, prenderà il via alle ore 11:45 con ingresso a offerta libera. Musica dal vivo e arti visive Il cartellone musicale e artistico della giornata propone una ricca alternanza di generi e sperimentazioni sonore con numerose formazioni: Valentina Rubini e Beronz (rap vegano da Tortona) Glumonio (suoni primordiali da Tortona) Melee (musica veloce senza voce da Torino-Vigevano) San Leo (mantracore trance noise da Rimini) Ainu (post sludge noise da Genova)

Tortona: a partire dalle ore 14:00, gli spazi del Museo Orsi faranno da cornice al “Laboratorio Incantato a tema vegan”, un appuntamento speciale all’insegna dell’arte e della fantasia. L’iniziativa, promossa sotto il nome di “Sassincantati”, invita i partecipanti a immergersi in un’atmosfera magica per dipingere e personalizzare dei piccoli sassi con messaggi e disegni legati al rispetto per il mondo animale.

Tortona: al Museo Diocesano in via Seminario le ore 16:30 il pubblico avrà la possibilità di partecipare a una visita guidata, offerta gratuitamente, per scoprire da vicino il nuovo allestimento del Museo Diocesano. L’appuntamento culturale sarà ulteriormente impreziosito dall’apertura straordinaria della Biblioteca Storica, permettendo ai presenti di ammirare uno spazio solitamente non accessibile al pubblico. L’accesso alla struttura e alle collezioni prevede il solo costo del biglietto di ingresso.

Tortona: alle 17,30 in Cattedrale si terrà il primo concerto del Perosi Festival con ‘esecuzione del requiem di Giuseppe Verdi. Ingresso libero

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Fabbrica Curone: Festa della montagna con bancarelle, gara tartufi e nel pomeriggio Dalle ore 14:00: Musica non stop in piazza a cura di Lillo Baroni per cantare e ballare. In contemporanea si terranno il tiro con l’arco, animazioni in costume e lo spettacolo itinerante con una coppia di trampolieri. Ore 16:00 Esposizione di trattori d’epoca con dimostrazione pratica di trebbiatura e aratura.

Viguzzolo: dalle 16 alle 19 In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 la Pieve Romanica di Viguzzolo accoglie i visitatori per un nuovo appuntamento della Stagione Culturale promosso dall’Associazione Culturale Viguzzolese (ACV). Per l’intero fine settimana sarà possibile scoprire e ammirare da vicino lo storico monumento attraverso percorsi di visita dedicati.