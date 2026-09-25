Anche quest’anno il MAR Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), dedicate al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Domani, sabato 26 settembre 2026, la struttura culturale ospitata nella suggestiva cornice del Forte dell’Annunziata proporrà speciali visite guidate alla scoperta dell’evoluzione dello storico complesso difensivo, con l’apertura eccezionale di ambienti normalmente non accessibili al pubblico.

Le visite al Forte dell’Annunziata

L’appuntamento si inserisce nella riflessione promossa a livello continentale per sensibilizzare sulla tutela e sulla salvaguardia delle testimonianze storiche e paesaggistiche di fronte ai rischi di degrado e dispersione. Per l’occasione, il museo organizza due percorsi guidati dal titolo “Il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. Storia di un monumento”:

Gli appuntamenti si terranno alle ore 10:30 e alle ore 15:30.

L’itinerario racconterà la lunga trasformazione della struttura, dalla sua originaria funzione militare e difensiva fino al recupero, restauro e rifunzionalizzazione come polo museale contemporaneo.

I partecipanti potranno osservare da vicino i segni del passato impressi nelle murature ed esplorare spazi solitamente chiusi al pubblico.

Sala multimediale e percorsi espositivi

Durante l’intera giornata i visitatori avranno inoltre l’opportunità di accedere alla Sala Multimediale del museo, uno spazio interattivo dedicato alla scoperta del patrimonio storico, naturale e culturale delle vallate dell’estremo Ponente ligure.

Informazioni e contatti

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” si trova a Ventimiglia in via Verdi 41. Per maggiori informazioni sulle iniziative è possibile contattare la segreteria telefonando al numero 0184 351181, scrivendo via email all’indirizzo museoventimiglia@gmail.com oppure visitando il sito web www.marventimiglia.it e i profili social ufficiali Facebook e Instagram (@marventimiglia).