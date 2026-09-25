Lunedì 28 settembre alle ore 17:30 il Centro Culturale Polivalente di Porto Maurizio, in piazza Duomo 11 a Imperia, ospiterà l’incontro pubblico e gratuito dal titolo “ADHD: conoscere il disturbo e le risorse sul territorio”. L’appuntamento, aperto all’intera cittadinanza, nasce per approfondire le caratteristiche del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, fare chiarezza sui percorsi di diagnosi e cura e mappare i punti di riferimento e i servizi di supporto presenti a livello locale.

Gli organizzatori e i promotori

L’iniziativa è promossa e organizzata dalle associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi, con il patrocinio del Comune di Imperia e in collaborazione con il Centro Servizi al Volontariato CSV Polis e AIFA APS – Associazione Italiana Famiglie ADHD, potendo contare sul sostegno della Banca di Caraglio. L’obiettivo comune è consolidare la rete di consapevolezza e cooperazione tra nuclei familiari, esperti del settore, mondo associativo e istituzioni territoriali.

Il programma e gli interventi degli esperti

I lavori del convegno affronteranno i temi chiave della gestione del disturbo attraverso contributi specialistici:

Presentazione delle attività e delle finalità di AIFA APS a cura di Monica Conversano, referente per la Regione Liguria e membro del consiglio direttivo di ADHD Europe.

Relazione clinica dedicata agli aspetti scientifici, all’iter diagnostico e ai trattamenti terapeutici oggi disponibili, condotta da Alessandra Giacobbe, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.

Che cos’è l’ADHD e come si manifesta

L’Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder è un disturbo caratterizzato da manifestazioni persistenti di disattenzione, iperattività e impulsività che possono avere un impatto significativo sulla vita quotidiana, sul rendimento scolastico, sulle dinamiche lavorative e sulle relazioni sociali. In base alle stime della letteratura scientifica internazionale, la condizione interessa circa il 5% della popolazione in età pediatrica e il 2,5% degli adulti.

Informazioni e contatti

L’accesso alla sala conferenze del Centro Culturale Polivalente è libero e non richiede prenotazione. Per richiedere ulteriori dettagli sull’evento è possibile contattare l’organizzazione al numero telefonico 349 4735325.