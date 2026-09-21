Spettacolare, emozionante e combattuto sul campo del Palaravizza di Alassio, il test match di Serie A tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Cannes Volley Ball – primo atto del Memorial Dado Tessitore – si è chiuso sul 3-0 (25-19, 25-21, 25-20) in favore della formazione piemontese, richiamando circa 600 spettatori sugli spalti.
La sfida e lo spettacolo sul campo
La contesa, rivincita del confronto andato in scena un anno fa a Imperia, ha visto affrontarsi due importanti realtà della pallavolo di alto livello, seppur entrambe con alcune assenze di rilievo (tra cui l’iraniano Poriya per Cuneo e tre nazionali per i transalpini). La partita, iniziata con un leggero ritardo a causa del traffico incontrato dal team cuneese lungo l’A10, ha regalato grandi emozioni ed è stata arricchita dalle esibizioni delle ginnaste della Asd Move Up, coordinate dall’istruttrice Amina Tomasi, nelle pause tra i set e al termine della gara.
I riconoscimenti e i premi speciali
La cerimonia di premiazione ha visto l’assegnazione di numerosi riconoscimenti individuali e premi speciali ai protagonisti della serata:
- Lorenzo Codarin (centrale del Cuneo) premiato come MVP Sames.
- Nathal Feral (opposto francese dell’Acqua Sant’Anna, autore di 18 punti) premiato come top scorer Morenews.
- Jacob Bucki (Cannes) premiato quale giocatore più spettacolare Enoteca del Roero.
- Omar Biglino (capitano del Cannes) premiato come giocatore al bacio Balzola.
- Alessandro Acquarore (nuovo regista del Cannes dopo tre campionati a Trento e cresciuto nel vivaio dell’Alassio Volley) destinatario di un riconoscimento speciale per il “ritorno a casa”, consegnato dall’ex giocatore di Serie A e alassino Cesare Chiozzone.
Un omaggio augurale con una bottiglia del miglior Vermentino d’Italia è stato inoltre consegnato ai due allenatori, Matteo Battocchio e Lucio Oro, da Elena Calvini dell’omonima cantina sanremese.
Le autorità e i prossimi appuntamenti giovanili
All’evento hanno preso parte numerose autorità locali e sportive, tra cui il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore allo sport Roberta Zucchinetti, il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, il consigliere regionale e presidente territoriale Fipav Alessandro Cartasso e Salvatore Clemente, il delegato provinciale Coni Roberto Pizzorno, insieme ai familiari di Dado Tessitore e ai vertici delle società organizzatrici e delle aziende sostenitrici.
Chiuso il primo atto di alto livello, l’attenzione del Trofeo Tessitore si sposta ora sui tornei giovanili Under 15 programmati a Sanremo nei weekend del 26-27 settembre (femminile) e del 10-11 ottobre (maschile), con squadre in arrivo da diverse province italiane e dalla Costa Azzurra.