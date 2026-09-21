Spettacolare, emozionante e combattuto sul campo del Palaravizza di Alassio, il test match di Serie A tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Cannes Volley Ball – primo atto del Memorial Dado Tessitore – si è chiuso sul 3-0 (25-19, 25-21, 25-20) in favore della formazione piemontese, richiamando circa 600 spettatori sugli spalti.

La sfida e lo spettacolo sul campo

La contesa, rivincita del confronto andato in scena un anno fa a Imperia, ha visto affrontarsi due importanti realtà della pallavolo di alto livello, seppur entrambe con alcune assenze di rilievo (tra cui l’iraniano Poriya per Cuneo e tre nazionali per i transalpini). La partita, iniziata con un leggero ritardo a causa del traffico incontrato dal team cuneese lungo l’A10, ha regalato grandi emozioni ed è stata arricchita dalle esibizioni delle ginnaste della Asd Move Up, coordinate dall’istruttrice Amina Tomasi, nelle pause tra i set e al termine della gara.

I riconoscimenti e i premi speciali

La cerimonia di premiazione ha visto l’assegnazione di numerosi riconoscimenti individuali e premi speciali ai protagonisti della serata:

Lorenzo Codarin (centrale del Cuneo) premiato come MVP Sames.

(centrale del Cuneo) premiato come MVP Sames. Nathal Feral (opposto francese dell’Acqua Sant’Anna, autore di 18 punti) premiato come top scorer Morenews.

(opposto francese dell’Acqua Sant’Anna, autore di 18 punti) premiato come top scorer Morenews. Jacob Bucki (Cannes) premiato quale giocatore più spettacolare Enoteca del Roero.

(Cannes) premiato quale giocatore più spettacolare Enoteca del Roero. Omar Biglino (capitano del Cannes) premiato come giocatore al bacio Balzola.

(capitano del Cannes) premiato come giocatore al bacio Balzola. Alessandro Acquarore (nuovo regista del Cannes dopo tre campionati a Trento e cresciuto nel vivaio dell’Alassio Volley) destinatario di un riconoscimento speciale per il “ritorno a casa”, consegnato dall’ex giocatore di Serie A e alassino Cesare Chiozzone.

Un omaggio augurale con una bottiglia del miglior Vermentino d’Italia è stato inoltre consegnato ai due allenatori, Matteo Battocchio e Lucio Oro, da Elena Calvini dell’omonima cantina sanremese.

Le autorità e i prossimi appuntamenti giovanili

All’evento hanno preso parte numerose autorità locali e sportive, tra cui il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore allo sport Roberta Zucchinetti, il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, il consigliere regionale e presidente territoriale Fipav Alessandro Cartasso e Salvatore Clemente, il delegato provinciale Coni Roberto Pizzorno, insieme ai familiari di Dado Tessitore e ai vertici delle società organizzatrici e delle aziende sostenitrici.

Chiuso il primo atto di alto livello, l’attenzione del Trofeo Tessitore si sposta ora sui tornei giovanili Under 15 programmati a Sanremo nei weekend del 26-27 settembre (femminile) e del 10-11 ottobre (maschile), con squadre in arrivo da diverse province italiane e dalla Costa Azzurra.