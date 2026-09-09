Mercoledì 9 settembre intenso e ricco di interventi per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, impegnati su più fronti tra il centro cittadino, la periferia e i comuni limitrofi. I pompieri sono intervenuti in soccorso di persone rimaste bloccate all’interno di ascensori in due diversi condomini della città, hanno messo in sicurezza un palo dell’Enel pericolante in periferia e sono accorsi in serata a Pontecurone per domare le fiamme divampate da una stufa a pellet.

I soccorsi in città e la messa in sicurezza

Il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco è iniziato fin dalle prime ore della giornata nel tessuto urbano, dove si sono registrate le situazioni di maggiore criticità per i residenti:

Ascensori bloccati: i pompieri sono intervenuti tempestivamente in due distinti condomini cittadini dove alcuni impianti si erano bloccati, riuscendo a liberare e a portare in salvo le persone che si trovavano intrappolate all’interno.

i pompieri sono intervenuti tempestivamente in due distinti condomini cittadini dove alcuni impianti si erano bloccati, riuscendo a liberare e a portare in salvo le persone che si trovavano intrappolate all’interno. Pericolo in periferia: nel corso della giornata le squadre sono state impegnate anche fuori dal centro abitato per la messa in sicurezza di un palo dell’Enel giudicato pericolante, così da prevenire rischi per la pubblica incolumità.

L’intervento a Pontecurone

Nel tardo pomeriggio, poco dopo le ore 18:00, l’attenzione si è spostata nel vicino comune di Pontecurone. Un’abitazione privata ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco a causa di un principio d’incendio innescato da una stufa a pellet che si era incendiata. Grazie alla rapidità dei soccorsi, il rogo è stato circoscritto in tempi brevi, limitando i danni all’immobile e scongiurando conseguenze più gravi.

FOTO DI REPERTORII