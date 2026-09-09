Dal 10 al 12 settembre Imperia si prepara a vivere tre giorni di grande vela offshore internazionale e spettacolo sul mare con la terza edizione della “Regata delle Isole”. La competizione velica, organizzata dal Porto Maurizio Yacht Club con il patrocinio del Comune di Imperia, di Regione Liguria e della Marina Militare, animerà le acque della riviera con la partecipazione di oltre quaranta imbarcazioni iscritte.
I percorsi suggestivi tra barche storiche e moderne
La kermesse vede la presenza di diverse imbarcazioni storiche che hanno preso parte alle Vele d’Epoca concluse la settimana scorsa, inserendosi ufficialmente nel calendario AIVE – UVAI – FIV. Elemento distintivo della competizione è il suo percorso: le imbarcazioni non utilizzano boe tradizionali, ma girano intorno alle isole, seguendo un itinerario definito di volta in volta in base alle condizioni meteo marine.
I percorsi previsti per le barche d’epoca e moderne comprendono:
- La prova d’Altura sul tragitto Imperia – Giraglia – Imperia.
- La Regata Costiera Lunga sul tragitto Imperia – Gallinara – Imperia.
- L’ultima tappa del Campionato Italiano Mini 6,50, disputata sul percorso Imperia – Gorgona – Giraglia – Imperia.
Musica e spettacolo a terra
Il programma della manifestazione unisce all’anima sportiva anche momenti di intrattenimento aperti a tutti. La conclusione dell’evento è infatti affidata a una serata di festa e musica: sabato 12 settembre, a partire dalle ore 21:00, gli spazi di Expo Salso ospiteranno il concerto live gratuito della MH Band.
L’importanza dell’appuntamento per il territorio è stata sottolineata dall’Assessore allo sport Marcella Roggero: “Dopo le Vele D’Epoca continuano le regate al largo di Imperia con la “Regata delle Isole” confermando sempre di più la centralità di Imperia nel panorama velico”.