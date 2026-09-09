Dal 10 al 14 settembre 2026, il Megaplex Stardust, situato all’interno della Città Commerciale “Oasi” di Tortona, rinnova la sua programmazione cinematografica con un ricco cartellone di pellicole per tutti i gusti. Dalle grandi avventure d’animazione ai film d’azione, passando per i drammi storici e le commedie, ecco l’elenco completo dei film in sala con le relative trame e gli orari delle proiezioni.

Oceania 2

Nell’antica Polinesia, Vaiana è la giovane figlia del capo del villaggio di Motunui, un’isola abitata da una lunga stirpe di navigatori ed esploratori che ha scelto di non spingersi oltre la barriera corallina. Quando il pesce comincia a scarseggiare e la vegetazione a marcire, Vaiana sente il richiamo dell’oceano e decide di partire alla ricerca del leggendario semidio Maui per restituire il cuore mistico della dea Te Fiti e salvare il suo popolo.

Giovedì e Venerdì: ore 19:50

ore 19:50 Sabato: ore 17:30 – 19:50

ore 17:30 – 19:50 Domenica: ore 15:10 – 17:30 – 19:50

ore 15:10 – 17:30 – 19:50 Lunedì: ore 19:30

Coyote vs Acme

Willy il Coyote decide finalmente di intentare una clamorosa causa legale contro la Acme, l’azienda che per anni gli ha venduto prodotti, trappole e marchingegni difettosi per catturare Beep Beep. Una storia che esplora la proverbiale e ostinata perseveranza del sognatore più famoso dei cartoni animati.

Giovedì e Venerdì: ore 20:00

ore 20:00 Sabato: ore 17:40 – 20:00

ore 17:40 – 20:00 Domenica: ore 15:30 – 17:40 – 20:00

ore 15:30 – 17:40 – 20:00 Lunedì: ore 20:00

Spider-Man: Brand New Day

Sono passati quattro anni da Spider-Man: No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine, avendo cancellato se stesso dai ricordi di chi ama. Mentre combatte il crimine a New York come supereroe a tempo pieno, una sorprendente evoluzione fisica mette a repentaglio la sua esistenza proprio mentre una nuova e pericolosa serie di crimini minaccia la città.

Tutti i giorni: ore 21:30

Odissea

Dopo aver posto fine all’assedio di Troia, Ulisse salpa con i suoi compagni verso Itaca, affrontando un lungo e insidioso viaggio di ritorno ostacolato da tempeste e creature inospitali. Nel frattempo, a Itaca, la moglie Penelope cerca di resistere ai pretendenti al trono con l’aiuto dell’astuzia, mentre il giovane figlio Telemaco intraprende un viaggio di formazione alla ricerca del padre.

Giovedì e Venerdì: ore 20:40

ore 20:40 Sabato e Domenica: ore 17:40 – 20:40

ore 17:40 – 20:40 Lunedì: ore 20:40

Paw Patrol: Missione Dinosauri

Colpiti da una strana tempesta in mare aperto, i cuccioli della Paw Patrol finiscono su un’isola tropicale inesplorata abitata dai dinosauri. Qui conoscono Rex, un cucciolo esperto di creature preistoriche, ma la tranquillità dell’isola viene minacciata dal vecchio nemico Humdinger, il cui scavo sconsiderato risveglia un gigantesco vulcano inattivo.

Giovedì e Venerdì: ore 19:40

ore 19:40 Sabato: ore 17:40

ore 17:40 Domenica: ore 15:30 – 17:40

Mutiny

Cole Reed, un ex soldato dal passato difficile, si imbarca clandestinamente su una nave mercantile per rintracciare il responsabile dell’omicidio del suo datore di lavoro. Quella che sembrava una semplice vendetta si rivela invece una spietata caccia all’uomo al centro di una complessa cospirazione internazionale.

Giovedì, Venerdì e Sabato: ore 19:40 – 22:00

ore 19:40 – 22:00 Domenica: ore 15:30 – 19:40 – 22:00

ore 15:30 – 19:40 – 22:00 Lunedì: ore 19:40

Amori e Incantesimi 2

Venticinque anni dopo i primi eventi, la famiglia di streghe degli Owens torna a fare i conti con una maledizione generazionale che impedisce di vivere liberamente l’amore. Le sorelle Gillian e Sally, insieme alle zie, devono affrontare nuove forze oscure risvegliate dalla giovane Kylie, spingendosi dal Massachusetts fino al Regno Unito alla ricerca della fonte della loro magia.

Giovedì e Venerdì: ore 21:10

ore 21:10 Sabato: ore 17:40 – 21:10

ore 17:40 – 21:10 Domenica: ore 15:20 – 17:40 – 21:10

ore 15:20 – 17:40 – 21:10 Lunedì: ore 21:10

Oasis: Don’t Look Back in Anger

Il documentario ripercorre la trionfale reunion di Liam e Noel Gallagher attraverso l’atteso tour mondiale, unendo immagini d’archivio, riprese esclusive nel backstage e le prime interviste congiunte dei due fratelli dopo oltre vent’anni per raccontare l’impatto culturale della band.

Tutti i giorni: ore 22:00

Il Malloppo

Diego Viani è un ex rapinatore degli anni Ottanta che, dopo una lunga detenzione e un cambio di vita a Ferrara, gestisce una piccola osteria. La sua quiete viene interrotta dal ritorno di una vecchia complice che lo accusa di aver rubato cinque miliardi di lire in lingotti d’oro, trascinandolo in una nuova e rocambolesca avventura insieme a un ex investigatore privato e a un assistente maldestro.

Giovedì, Venerdì e Sabato: ore 22:00

ore 22:00 Domenica: ore 15:20 – 22:00

ore 15:20 – 22:00 Lunedì: ore 22:00

Tony – Diario di un Giovane Cuoco

La pellicola ripercorre la storia del celebre chef, scrittore e giornalista di viaggi Anthony Bourdain, interpretato da Dominic Sessa. Il film segue la giovinezza di un ragazzo ribelle e irrequieto che trova la propria salvezza e vocazione nell’adrenalina delle cucine e nella guida severa di un inflessibile mentore.

Giovedì e Venerdì: ore 20:00

ore 20:00 Sabato e Domenica: ore 17:40 – 20:00

ore 17:40 – 20:00 Lunedì: ore 20:00