Venerdì 11 settembre Tortona si prepara a vivere una giornata straordinaria, trasformandosi in un vivace palcoscenico a cielo aperto con una serie di appuntamenti capaci di coinvolgere l’intera comunità. Dal grande evento gratuito in Piazza del Duomo dedicato al basket, allo sport inclusivo e alla musica per celebrare l’imminente Supercoppa, fino alla prima edizione della “Festa Azzurra” al Parco La Lucciola e alla solenne serata storica al Palazzo Municipale in memoria del 38° Reggimento Fanteria “Ravenna”, la città offrirà iniziative continue dal mattino fino a tarda sera.
Basket, trofei e il capitano Pecchia in Piazza Duomo
La piazza centrale ospiterà una manifestazione interamente gratuita organizzata in collaborazione con LBA, Derthona Basket e Gestione Cittadella:
- Dalle ore 10:00 – “Canestri in piazza”: per l’intera giornata chiunque vorrà potrà scendere in campo e giocare a basket e baskin ritirando gratuitamente un pallone presso il gazebo dell’Informagiovani. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile scattare una foto ricordo con il trofeo ufficiale della LBA Supercoppa.
- Ore 17:30 – Esibizione acrobatica: spettacolo delle Cheerleader della Derthona Ginnastica con coreografie ed evoluzioni.
- Ore 18:00 – Incontro con il capitano: presso la libreria Namastè si terrà il Meet&Greet esclusivo con Andrea Pecchia, capitano del Derthona Basket, a disposizione dei tifosi per autografi e foto in vista della Supercoppa in programma il 19 e 20 settembre alla Nova Arena.
La prima edizione della “Festa Azzurra” al Parco La Lucciola
A partire dalle ore 18:30, la splendida cornice all’aperto del Parco La Lucciola accoglierà la prima edizione della “Festa Azzurra”, promossa da Forza Italia Tortona per riunire la cittadinanza sotto le stelle in un clima di convivialità e divertimento aperto a giovani, famiglie e gruppi di amici. Il programma della serata prevede:
- Street Food: i migliori food truck posizionati nell’area del parco con un’ampia selezione di specialità culinarie.
- Musica dal vivo e DJ Set: intrattenimento musicale affidato alle note travolgenti di Dona Rock e al ritmo di DJ Marco Rupe per far ballare il pubblico per tutta la serata.
Serata di festa e show in centro: “Vibrazioni Summer Show”
Conclusi i momenti sportivi pomeridiani, Piazza Duomo si accenderà a tempo di musica fino alla chiusura dell’evento con il “Vibrazioni Summer Show”, promosso dalla Città di Tortona insieme a “Disco-nnect” e “Freesound”, con il supporto di numerose attività commerciali e locali tortonesi. Dalle ore 20:30 il programma proporrà:
- Area Food Truck: cibo di strada e diverse specialità gastronomiche.
- Musica e intrattenimento: le esibizioni di Faba Lab, il live show de Le Vibrazioni, DJ Set e animazione con distribuzione di gadget esclusivi targati Disco-nnect a cura di Freesound.
- Dance Show e Quiz Show: momenti di spettacolo coreografico e giochi interattivi a quiz con premi in palio per il pubblico.
Al Palazzo Municipale: la memoria del 38° Reggimento Fanteria “Ravenna”
Accanto alle iniziative in piazza, il Palazzo Municipale di Tortona (l’ex Caserma Passalacqua) compirà un viaggio a ritroso nella memoria con una serata celebrativa promossa dalla Sezione UNIRR Stradella-Oltrepò con il patrocinio della Città, per riscoprire il passato militare della struttura e il suo successivo ruolo di campo profughi:
- Ore 18:00 – Visita guidata: percorso negli spazi comunali che un tempo ospitavano la vita della caserma.
- Ore 19:00 – Presentazione del libro: incontro dedicato alla seconda edizione del volume “Dalla steppa russa ai campi di prigionia tedeschi – Odissea di un fante del 38° Reggimento Fanteria Ravenna”, moderato dal presidente UNIRR Carlo Lupi. Interverranno il Sindaco Federico Chiodi per i saluti istituzionali, l’Onorevole Paola Chiesa (capogruppo in Commissione Difesa), Daniela Brandolini (figlia del reduce Mario Brandolini), l’autore Manuele Carlo Riccardi e il dirigente Corrado D’Andrea con l’approfondimento “L’8 settembre 1943 alla caserma Passalacqua”.
- Ore 20:30 – Targa commemorativa e rievocazione: dopo la proiezione di un cortometraggio dell’associazione Italica Virtus, si svolgerà lo scoprimento solenne della targa commemorativa dedicata ai militari del reggimento, seguito da un rinfresco conviviale. L’atmosfera sarà arricchita dai figuranti di Italica Virtus in uniforme storica e dall’esposizione di mezzi d’epoca e cimeli militari.