Si chiude con un bilancio decisamente positivo la partecipazione ufficiale del Distretto del Cibo dell’Appennino e delle Colline di Langa e Monferrato alla 16esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto 2026, svoltasi nel cuore di Torino dal 24 al 27 settembre. In occasione del grande appuntamento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto — promosso da Slow Food (che quest’anno ha festeggiato i 40 anni di attività), Città di Torino e Regione Piemonte — la realtà che riunisce 48 Comuni tra le province di Alessandria e Asti ha portato in Piazzetta Reale le proprie specialità agroalimentari attraverso uno speciale percorso immersivo dedicato alla tutela della biodiversità.

L’esperienza immersiva “Dentro l’essenza” in Piazzetta Reale

All’interno del grande mercato globale diffuso allestito nel centro del capoluogo piemontese, il Distretto ha proposto uno spazio intitolato “Dentro l’essenza”, in perfetta sintonia con il tema portante della sedicesima edizione della rassegna, “Biodiversity Be Diversity – La biodiversità al centro”.

L’allestimento è stato concepito per capovolgere il ruolo del visitatore, inserendo i prodotti tipici in un ambiente materico composto da elementi naturali come fieno, terra, pietra e piante aromatiche. Chi si è avvicinato allo stand ha potuto vivere la sensazione di raccogliere il prodotto direttamente dalla terra, accorciando le distanze tra agricoltore e consumatore e degustando, insieme agli alimenti, una vera e propria storia. A completare il percorso sono state proposte videointerviste dedicate ai paesaggi rurali, ai processi produttivi e alle aziende agricole del territorio.

Nel corso delle quattro giornate il pubblico ha avuto modo di conoscere e apprezzare numerose specialità:

il Roccaverano D.O.P.;

i salumi del Monferrato;

la pasta fresca;

la nocciola e i suoi derivati;

il miele;

il semifreddo allo zafferano “Zaffreddo”;

prestigiosi distillati.

Gli interventi del presidente Giuseppe Coco e del consigliere regionale Marco Protopapa

Il Distretto ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente Giuseppe Coco, che ha illustrato i progetti e i valori dell’ente anche nel corso di un intervento dedicato ospitato nel padiglione della Regione Piemonte.

«Partecipare a Terra Madre 2026 è stata per noi un’opportunità straordinaria – ha dichiarato il presidente Giuseppe Coco -. Abbiamo portato nel cuore di Torino non solo i nostri prodotti migliori, ma anche le storie delle donne e degli uomini che coltivano i frutti della nostra terra. È stato un orgoglio poter raccontare la nostra visione presso il padiglione regionale. Lo abbiamo fatto in un modo nuovo, coinvolgente e immersivo, per far capire che, in un’epoca in cui la salvaguardia dell’ambiente è cruciale, il nostro Distretto, in sinergia con realtà locali, è un modello vivo di sviluppo rurale sostenibile e di tutela della biodiversità.»

Un ringraziamento particolare è andato inoltre al Consigliere Regionale del Piemonte Marco Protopapa, che ha confermato la propria vicinanza al territorio visitando lo stand.

«Il Distretto del Cibo dell’Appennino e delle Colline di Langa e Monferrato rappresenta un patrimonio inestimabile per il nostro territorio – ha sottolineato Marco Protopapa durante la sua visita -. Entrare nello stand ‘Dentro l’essenza’ mi ha permesso di toccare con mano quanta passione, fatica e dedizione ci siano dietro ogni singolo prodotto esposto. Una dedizione di persone che vivono e fanno vivere i nostri territori. Questa è la vera ricchezza delle nostre valli: un’agricoltura autentica che sa fare squadra, innovarsi e presentarsi al mondo pur mantenendo radici saldissime nella tradizione. Le istituzioni devono essere coinvolte e sostenere questi progetti.»

Tutti i produttori protagonisti giornata per giornata

Il successo dell’iniziativa è legato all’impegno dei produttori locali che si sono alternati a Torino giorno per giorno portando le eccellenze del Distretto:

Giovedì 24 settembre: Azienda Agricola La Scapina di Reggio Serena (Bubbio, AT) con nocciole e derivati; Società Cooperativa Agricola La Masca A. R.L. (Roccaverano, AT) con il Roccaverano D.O.P.; Apicoltura Varacca di Varacca Giulia (Mornese, AL) con il miele.

Azienda Agricola La Scapina di Reggio Serena (Bubbio, AT) con nocciole e derivati; Società Cooperativa Agricola La Masca A. R.L. (Roccaverano, AT) con il Roccaverano D.O.P.; Apicoltura Varacca di Varacca Giulia (Mornese, AL) con il miele. Venerdì 25 settembre: Azienda Agricola Bricco della Croce di Amich Mattia (Cessole, AT) con il Roccaverano D.O.P.; Beesafran – Azienda Agricola Alice Martini (Trisobbio, AL) con il miele; Società Agricola San Desiderio S.S. di Merlo Aurelio & C. (Monastero Bormida, AT) con Salumi del Monferrato (lardo, pancetta, salame cotto), pane e focaccia.

Azienda Agricola Bricco della Croce di Amich Mattia (Cessole, AT) con il Roccaverano D.O.P.; Beesafran – Azienda Agricola Alice Martini (Trisobbio, AL) con il miele; Società Agricola San Desiderio S.S. di Merlo Aurelio & C. (Monastero Bormida, AT) con Salumi del Monferrato (lardo, pancetta, salame cotto), pane e focaccia. Sabato 26 settembre: Antichi Sapori Snc di Carbone Paola Lidia Andreina & C. (Denice, AL) con la pasta fresca; Semi di Solidarietà Società Cooperativa Sociale Agricola (Cremolino, AL) con La Cremolina; Azienda Agricola Norbiato Sabrina e Agriturismo Il Vecchio Portico di Maniero Luisita (Capriata d’Orba, AL) con il semifreddo allo zafferano “Zaffreddo”.

Antichi Sapori Snc di Carbone Paola Lidia Andreina & C. (Denice, AL) con la pasta fresca; Semi di Solidarietà Società Cooperativa Sociale Agricola (Cremolino, AL) con La Cremolina; Azienda Agricola Norbiato Sabrina e Agriturismo Il Vecchio Portico di Maniero Luisita (Capriata d’Orba, AL) con il semifreddo allo zafferano “Zaffreddo”. Domenica 27 settembre: Distilleria Gualco di Giorgio Soldatini & C. S.A.S. (Silvano d’Orba, AL) con grappe e distillati; Azienda Agricola Stutz SS di Pfister Jerome (Mombaldone, AT) con il Roccaverano D.O.P.; Apicoltura Alta Val d’Orba di Scala Rosanna (Molare, AL) con il miele.

Il progetto è finanziato da Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 Intervento SRG07.1 (regione.piemonte.it/svilupporurale). Per ripercorrere il programma e i temi di Terra Madre Salone del Gusto 2026 è possibile consultare il sito web https://2026.terramadresalonedelgusto.com/.

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