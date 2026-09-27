Nell’autunno 2026 la città di Alessandria celebra l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi aprendo le porte di un autentico tesoro ritrovato: l’ex Complesso Conventuale di San Francesco, in via XXIV Maggio 5, riaperto al pubblico dopo essere rimasto a lungo pressoché sconosciuto alla cittadinanza. Il suggestivo monumento farà da scenario a due grandi eventi promossi e organizzati dalla Città di Alessandria e da ASM Costruire Insieme nell’ambito della rassegna Ottobre Alessandrino 2026: lo spettacolo multidisciplinare “Laudato sie, mi’ Signore” nella serata di sabato 3 ottobre e la conferenza-spettacolo “Sette domande su San Francesco” con lo storico Roberto Livraghi domenica 4 ottobre.

Sabato 3 ottobre: “Laudato sie, mi’ Signore”

Il fine settimana prenderà il via sabato 3 ottobre alle ore 21:00 con la produzione multidisciplinare presentata dall’Associazione Musicale Le Altre Note. L’opera propone un intenso percorso ispirato al celebre Cantico delle Creature, unendo parola, danza contemporanea e sonorità dal vivo:

Voci recitanti: la forza espressiva e la narrazione teatrale affidate ad Andrea Pennacchi e Maria Virgillito.

la forza espressiva e la narrazione teatrale affidate ad Andrea Pennacchi e Maria Virgillito. Corpo di ballo: le coreografie curate da Monica Casadei per i danzatori della Compagnia Artemis Danza.

le coreografie curate da Monica Casadei per i danzatori della Compagnia Artemis Danza. Musica dal vivo: esecuzioni affidate a Beatrice Marozza al violino e a Marco Righi al violoncello.

esecuzioni affidate a Beatrice Marozza al violino e a Marco Righi al violoncello. I temi al centro della scena: una riflessione poetica sulla bellezza del creato, sul rispetto della Terra e sulla responsabilità ecologica e spirituale dell’uomo contemporaneo.

Domenica 4 ottobre: l’indagine storica di Roberto Livraghi

Domenica 4 ottobre alle ore 18:00 (con eventuale replica alle ore 21:00 in caso di esaurimento posti per il primo turno) l’ex chiesa ospiterà “Sette domande su San Francesco. Pubblica investigazione sul santo e sulla chiesa che porta il suo nome”. Lo storico alessandrino Roberto Livraghi anticiperà gli esiti della ricerca condotta sul monumento, restituito alla comunità locale dopo oltre due secoli di oblio:

Analisi documentata sulla presenza e sull’impatto storico dei Frati Minori nel tessuto urbano di Alessandria.

Recitazione e contributi vocali affidati agli attori Franco Ferrari e Gualtiero Burzi.

Colonna sonora a cura di Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro (La Bottega del Suono).

Regia dello spettacolo firmata da Giorgio Annone.

«Con l’aiuto di questi straordinari amici, vere eccellenze della città di Alessandria, con il supporto di ASM Costruire Insieme e nell’ambito di quel meraviglioso contenitore che è Ottobre Alessandrino – dice Livraghi – vorrei sperimentare la dimensione spaziale della chiesa come luogo da vivere, come museo di sé stessa e come modo per accostarsi alla sensibilità dell’uomo del Medioevo, così lontana dalla nostra e al tempo stesso così attuale».

Modalità di partecipazione e prenotazioni

Entrambi gli appuntamenti prevedono l’ingresso libero con prenotazione obbligatoria dei posti:

Prenotazione telefonica: contattare il numero 0131 234266, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

contattare il numero 0131 234266, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Prenotazione via posta elettronica: inviare un messaggio all’indirizzo email serviziculturali.0220@asmcostruireinsieme.it indicando la data e l’orario prescelti.

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