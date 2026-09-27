Domenica 4 ottobre 2026 la Città di Alessandria rinnova la solenne commemorazione in onore di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, una tradizione promossa da quasi cinquant’anni dal Movimento Cristiano Lavoratori cittadino. L’edizione di quest’anno assume un rilievo straordinario coincidendo con l’ottavo centenario della morte del Santo e con la prima celebrazione nel quadro della nuova festa nazionale istituita dalla legge n. 151 del 2025: per l’occasione è stato definito un intenso programma condiviso con l’Amministrazione comunale che si articolerà tra la cerimonia del mattino in piazza Carducci e l’incontro-spettacolo pomeridiano al Museo della Gambarina.

La cerimonia del mattino in piazza Carducci

Le celebrazioni cittadine prenderanno il via alle ore 11 presso il monumento a San Francesco e la lupa, situato nell’angolo di piazza Carducci. Ad accogliere i partecipanti sarà l’Aula Magna della Scuola Carducci, messa a disposizione dalla Direzione scolastica:

Intervento di Piercarlo Fabbio, presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria, sul tema “La devozione antica di una città a Francesco”.

Saluti istituzionali delle Autorità cittadine e messaggio dei Fratelli Francescani di Alessandria nel segno del tradizionale augurio “Pace e bene”.

Intermezzo musicale francescano a cura degli allievi del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, sotto la direzione della professoressa Elena Bakanova, con la pianista Zhang Mengmeng e i soprani Evelyn Bracco e Matilda Elia.

Chiusura della mattinata con la solenne deposizione dei fiori al monumento a San Francesco, gesto simbolico al centro della memoria locale da decenni.

Nel pomeriggio musica e parole al Museo della Gambarina

A partire dalle ore 17 la manifestazione si sposterà nel Salone conferenze del Museo etnografico “C’era una volta”, in piazza della Gambarina 1, con l’evento “San Francesco ad Alessandria – Le pietre, la parola, il canto”:

Saluti introduttivi affidati a Paola Scaffino, presidente dell’Associazione Amici del Museo della Gambarina.

Relazione storica di Gianfranco Cuttica di Revigliasco, storico dell’arte e sindaco emerito di Alessandria, dedicata a “La rinascita della chiesa di San Francesco”.

Narrazione a cura di Piercarlo Fabbio, autore dei testi, alternata a un itinerario sonoro curato e coordinato dalla professoressa Elena Bakanova tra composizioni sacre e interpretazioni moderne.

Repertorio che spazierà dal Cantico delle creature di Giuliano da Spira fino a Franz Liszt, Hermann Suter, Gian Francesco Malipiero e Olivier Messiaen, toccando anche i brani d’autore di Sergio Endrigo, Angelo Branduardi e Riz Ortolani.

Protagonisti musicali della serata saranno Letizia Franco (mezzosoprano), Evelyn Bracco e Matilda Elia (soprani), Tian Xiaoshu (tenore), Wang Xudong (baritono), Omar Al Deek (pianoforte) e Matteo Decarolis (chitarra).

Una rete corale per la memoria cittadina

L’evento vede la sinergia e la partecipazione attiva di Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria, Città di Alessandria, Conservatorio “Antonio Vivaldi”, Museo etnografico “C’era una volta”, Associazione Amici del Museo della Gambarina e Fratelli Francescani di Alessandria.

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