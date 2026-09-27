Ieri mattina la comunità di Diano Marina si è riunita presso il cimitero cittadino per rendere un solenne e commosso omaggio a Giorgio Langella, in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia ha rinnovato il profondo affetto e la gratitudine della città verso un proprio concittadino, Caporal maggiore capo scelto degli Alpini, caduto il 26 settembre 2006 in Afghanistan a seguito di un attentato terroristico durante una missione internazionale.

La cerimonia al cimitero di Diano Marina

Il momento di raccoglimento ha visto la partecipazione sentita delle rappresentanze civiche e delle forze dell’ordine:

Presenza delle autorità civili e militari del territorio.

Partecipazione dei consiglieri comunali Francesco Parrella e Marcello Bellacicco.

Intervento di tanti cittadini che hanno voluto unirsi nel ricordo del militare dianese.

Il legame con la comunità e la memoria cittadina

Il ricordo di Giorgio Langella rimane vivo nel cuore della collettività, testimoniato anche dalla lapide collocata in suo onore, che rappresenta il simbolo tangibile della riconoscenza e dell’affetto duraturo con cui Diano Marina continua a custodire la memoria del suo concittadino.

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